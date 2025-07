Innocence, la nuova serie turca del weekend su Canale 5

Debuttata in Italia sabato 12 luglio, Innocence (Masumiyet) è la nuova serie turca in onda su Canale 5 che ha già conquistato l’attenzione del pubblico con la sua trama. Un dramma familiare intenso, che racconta il difficile legame tra una madre e una figlia alle prese con una relazione sbagliata. Ma quando va in onda la serie e dove è possibile vederla in streaming? Ecco tutte le risposte.

Quando va in onda Innocence su Canale 5

Innocence è trasmessa ogni sabato e domenica su Canale 5 nel primo pomeriggio. L’orario di messa in onda è fissato per le 14:30, subito dopo Beautiful e prima della fascia dedicata a La Promessa.

La programmazione segue un ritmo regolare durante i weekend estivi, offrendo due episodi a settimana in prima visione assoluta. Le puntate trasmesse in Italia sono adattate in formato da 45 minuti, rendendo la serie adatta al palinsesto pomeridiano di Mediaset.

Dove vedere Innocence in streaming

Se non riesci a seguire Innocence in diretta TV, puoi recuperare tutte le puntate grazie a Mediaset Infinity, la piattaforma streaming ufficiale di Mediaset.

Gli episodi sono disponibili gratis e on demand subito dopo la messa in onda televisiva.

Accedendo con un account gratuito, puoi guardare sia le puntate precedenti che quelle più recenti, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

La sezione dedicata alla serie include anche anticipazioni, riassunti e contenuti extra pensati per chi vuole rimanere aggiornato sulla trama.

Perché Innocence è la serie da non perdere in streaming e in TV

Con una storia coinvolgente e un cast di volti noti in Turchia, Innocence si presenta come la serie rivelazione dell’estate 2025. Temi forti come violenza psicologica, relazioni manipolatorie e legami familiari complessi fanno da sfondo a un racconto profondo ed emozionante, capace di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Conclusione

Innocence va in onda ogni sabato e domenica alle 14:30 su Canale 5, ma puoi vederla anche in streaming su Mediaset Infinity, quando vuoi e dove vuoi. Una serie da seguire puntata dopo puntata, per non perdere neanche un dettaglio di questa intensa storia turca.