Innocence, la serie turca che ha conquistato Canale 5

Dopo Forbidden Fruit e La forza di una donna, è arrivata su Canale 5 una nuova serie turca che promette di appassionare il pubblico italiano: Innocence (Masumiyet in originale). In seguito al successo ottenuto in patria nel 2021, la fiction è approdata anche in Italia a partire da sabato 12 luglio, in onda nel primo pomeriggio del weekend. Le puntate sono trasmesse in prima visione assoluta ogni sabato e domenica alle 14:30, e sono disponibili anche in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

Come riportato da TVBlog, la serie si compone di una sola stagione, composta in origine da 13 episodi da oltre due ore ciascuno. In Italia, però, Mediaset ha adattato la serie in 40 puntate da circa 45 minuti, seguendo la tradizionale suddivisione dei propri palinsesti.

Di cosa parla Innocence: la trama della serie turca

Innocence è un intenso dramma familiare che ruota attorno alla figura di Bahar, una madre che lotta disperatamente per salvare la figlia Ela da una relazione tossica e segreta. Ela ha appena 19 anni quando si innamora di Ilker, un uomo molto più grande di lei, di 35 anni, che è anche il capo di suo padre ed è promesso sposo a un’altra donna.

Bahar intuisce da subito che qualcosa non va e tenta in ogni modo di tenere la figlia lontana da quest’uomo. Ma la giovane è completamente presa da questa relazione, inconsapevole del fatto che Ilker le stia mentendo: l’uomo le ha fatto credere di aver chiuso con la fidanzata ufficiale, Irem, ma la realtà è ben diversa.

Ela, presa dalla gelosia e dalla frustrazione, chiede a Ilker di rendere pubblica la loro storia, stanca di vivere la relazione di nascosto. Il culmine arriva il giorno del suo compleanno: viene scaraventata brutalmente fuori dall’auto di Ilker, dando inizio a un incubo per lei e per la sua famiglia.

Un racconto di abusi, inganni e resilienza

La forza di Innocence sta nel raccontare una storia attuale. Una storia che intreccia temi come la violenza psicologica, la manipolazione affettiva e la difficoltà di essere ascoltati quando si è giovani e vulnerabili. Bahar si troverà a combattere non solo contro Ilker, ma anche contro un sistema che troppo spesso colpevolizza la vittima.

Ela, nel frattempo, deve affrontare solitudine, dolore e tradimenti, rendendosi conto troppo tardi di essere stata coinvolta in una relazione sbagliata. La serie scava nelle dinamiche familiari e mostra quanto sia difficile, ma necessario, proteggere i propri figli anche quando sembra troppo tardi.

Per chi non riesce a seguire la programmazione in TV, Innocence è disponibile in streaming gratuito su Mediaset Infinity. Qui è possibile recuperare le puntate già andate in onda e rimanere aggiornati su tutte le novità della serie.

Conclusione

Con la sua trama intensa, personaggi ben costruiti e tematiche forti, Innocence è destinata a diventare una delle serie turche più seguite dell’estate su Canale 5. Un mix di emozioni, drammi familiari e misteri che terranno incollati gli spettatori ogni weekend.