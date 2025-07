Innocence anticipazioni 27 luglio: Ela si risveglia ma non parla

Dopo gli eventi accaduti nel precedente episodio, le anticipazioni della puntata di Innocence in onda domenica 27 luglio su Canale 5 riportano al centro dell’attenzione Ela, che finalmente ha riaperto gli occhi dopo il lungo coma, ma si rifiuta di parlare. Il suo silenzio preoccupa profondamente i medici, la famiglia e gli inquirenti, che speravano in una sua testimonianza chiave per ricostruire gli eventi legati alla relazione con Ilker.

Come riporta TV Sorrisi e canzoni, la polizia, nel frattempo, apre una nuova pista investigativa: Ela avrebbe utilizzato un secondo cellulare per comunicare con Ilker, un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per smentire o confermare la versione dell’uomo.

Bahar in crisi, Banu agisce nell’ombra

Bahar, sempre più sconvolta dagli sviluppi e dal dolore della figlia, tenta di contattare Timur, ignara che l’uomo si trovi con Banu. Quest’ultima, alleata con Ismail, prosegue nel suo piano di vendetta: fa firmare a Timur una richiesta di dimissioni dal Gruppo Ilgaz, mettendolo con le spalle al muro. Le alleanze si spostano rapidamente, e i giochi di potere si fanno sempre più spietati.

Flashback: Irem scopre la presenza di Ela, le anticipazioni di Innocence del 27 luglio

Un lungo flashback ci riporta a qualche mese prima: Irem si presenta a sorpresa alla casa di Riva, dove Ilker si trova con Ela. Per evitare lo scandalo, Ilker nasconde Ela in uno stanzino, ma la presenza della ragazza viene comunque scoperta da Irem, che trova un braccialetto con Trilli, un oggetto che appartiene chiaramente a qualcun’altra.

Poco dopo, con la scusa di restituire il braccialetto, Irem organizza un incontro tra lei, Ilker ed Ela. È qui che avviene il primo grande confronto: Ela racconta la sua verità, mentre Ilker nega tutto e la accusa di essersi inventata la loro relazione. Ela, furiosa e umiliata, lo minaccia, facendo presagire le tensioni che esploderanno nei mesi successivi.

Si avvicina il giorno della prima udienza

Le anticipazioni si chiudono con un flashforward: è arrivato il momento della prima udienza, un passaggio cruciale che potrebbe cambiare per sempre il destino di tutti i personaggi coinvolti. Il silenzio di Ela, le manovre oscure di Banu e l’ipocrisia di Ilker preparano il terreno a un confronto giudiziario teso e drammatico.

Innocence va in onda ogni fine settimana su Canale 5, e le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. La puntata del 27 luglio è imperdibile: tra verità nascoste, colpi di scena e verità pronte a emergere in tribunale.