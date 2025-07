Innocence anticipazioni 26 luglio: Ilker e Irem si sposano in carcere

Le anticipazioni della nuova puntata di Innocence, in onda sabato 26 luglio alle ore 18 su Canale 5, rivelano colpi di scena destinati a cambiare le sorti dei protagonisti. Al centro dell’episodio c’è l’incredibile svolta nel caso Ilker–Irem: nonostante sia in carcere, Ilker sposa Irem in una cerimonia segreta orchestrata da Hale, sua madre, nel tentativo disperato di riabilitare l’immagine del figlio agli occhi dell’opinione pubblica.

Come si legge su TV Sorrisi e canzoni, il matrimonio viene celebrato nonostante la ferma opposizione di Harun, padre di Irem, che aveva fatto di tutto per evitare che la figlia si legasse a un uomo coinvolto in una vicenda giudiziaria tanto controversa. Quando scopre l’accaduto, Harun esplode di rabbia e comincia a cercare appigli legali per far annullare le nozze.

Leggi anche: Le anticipazioni del 27 luglio

Irem difende Ilker e si trasferisce dai suoceri

Irem, però, non solo difende la sua scelta, ma decide di trasferirsi a casa dei suoceri, dichiarando apertamente la propria volontà di sostenere Ilker in questo momento difficile. La notizia del matrimonio diventa un caso mediatico e porta ad Hale il risultato sperato: visibilità, sostegno e una nuova narrativa da far circolare nei media.

Leggi anche: Come finisce Innocence, il finale spiegato

Bahar si sente colpevole: le anticipazioni di Innocence del 26 luglio

Intanto, la vicenda scuote profondamente Bahar, madre di Ela, che si sente devastata dai sensi di colpa per non essere riuscita a proteggere la figlia in tempo. A peggiorare la situazione è Gulizar, la suocera, che accusa Bahar di essere la causa della rovina della propria famiglia, incolpandola sia per ciò che è accaduto a Ilker che per il dolore che sta vivendo Ela.

Ela si risveglia, cresce l’attesa per le sue parole

Finalmente, una luce di speranza arriva dal reparto di terapia intensiva: Ela si risveglia. Dopo un lungo periodo di incoscienza, la giovane apre gli occhi e può lasciare l’unità critica dell’ospedale. Intorno a lei cresce l’attesa: quali saranno le sue prime dichiarazioni? Quale verità emergerà dalla sua voce?

Innocence va in onda ogni weekend su Canale 5 e gli episodi sono disponibili in streaming gratuito su Mediaset Infinity. La puntata di sabato 26 luglio alle 18 è imperdibile: tra matrimoni shock, colpe familiari e un risveglio che potrebbe cambiare tutto.