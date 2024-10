Indovina la trama della serie TV dal titolo – QUIZ

Qual è la trama di How to Get Away with Muder (Le regole del delitto perfetto)?

La serie racconta di un gruppo di amici che si barcamena tra gli studi in Giurisprudenza e la vita quotidiana. La professoressa Annalise Keating si ritrova a dover proteggere alcuni suoi alunni da una serie di omicidi. Wes è il figlio di Annalise Keating e si ritrova a dover scappare dalla polizia dopo aver commesso l'omicidio del padre.