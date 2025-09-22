Tom Holland ha avuto un incidente sul set di Spider-Man: Brand New Day, riportando una lieve commozione cerebrale. Ecco come sta ora

Tom Holland, incidente sul set di Spider-Man 4: si fermano le riprese

Attimi di paura sul set di Spider-Man: Brand New Day. Tom Holland, impegnato in una scena d’azione, ha riportato una lieve commozione cerebrale dopo aver battuto la testa durante uno stunt.

L’episodio è avvenuto venerdì ai Leavesden Studios di Watford, nel Regno Unito, e ha costretto la produzione a fermare temporaneamente le riprese. Secondo quanto riportato da più fonti americane, tra cui Hollywood Reporter e Variety, l’attore è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il giorno successivo Tom Holland ha preso parte a un evento benefico insieme al padre Dominic e a Zendaya, sua compagna nella vita e sul set. Tuttavia, ha lasciato la serata con anticipo, segno che il recupero richiede ancora riposo.

La Sony Pictures e i Marvel Studios stanno valutando come gestire il calendario di lavorazione. Nel frattempo, l’attore si prenderà alcuni giorni di pausa per rimettersi completamente. L’uscita di Spider-Man: Brand New Day resta fissata per luglio 2026, salvo ulteriori cambiamenti.

Il film vedrà Tom Holland nuovamente nei panni di Peter Parker, affiancato da Zendaya e Jacob Batalon, con il ritorno di Mark Ruffalo come Hulk, Jon Bernthal come Punisher e Michael Mando come Scorpione. Tra i nuovi ingressi spiccano Sadie Sink (Stranger Things), Tramell Tillman (Severance) e Liza Colón-Zayas (The Bear).

Per i fan di Spider-Man, l’attesa è ancora lunga, ma la buona notizia è che Tom Holland è già sulla via della guarigione.