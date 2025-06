Ginny & Georgia 4: ci sarà un salto temporale? Ecco cosa ha rivelato la creatrice della serie

Con l’arrivo della quarta stagione di Ginny & Georgia, molti fan si chiedono se ci sarà un salto temporale nella narrazione per giustificare la crescita visibile di alcuni attori, in particolare Diesel La Torraca, interprete del giovane Austin. Ma la creatrice della serie, Sarah Lampert, ha finalmente chiarito la questione.

Durante una recente intervista, Lampert ha affrontato direttamente i dubbi del pubblico: “Non si vuole fare un grande salto temporale perché in questo modo si perde davvero la narrazione emotiva. Il tempo a Wellsbury non è altro che un costrutto”, ha detto la creatrice. Questa battuta lascia quindi intendere la volontà di mantenere la continuità della trama di Ginny & Georgia.

Anche se un salto temporale vero e proprio è stato escluso, la quarta stagione si concentrerà molto sull’età di Austin e sulla sua crescita all’interno della dinamica familiare. Lampert ha ammesso che Diesel La Torraca, oggi visibilmente più grande rispetto all’età di Austin nella serie, rappresenta in realtà un’opportunità narrativa: “Ci sono alcune battute che stiamo progettando di fare. Sappiamo che sta crescendo e questo ci aiuta. Onestamente, ci è utile perché ora è davvero parte della famiglia in un modo che prima non lo era”, ha spiegato.

La showrunner di Ginny & Georgia ha anche lasciato intendere che Austin potrebbe avere più di 9 anni, come dichiarato fino ad ora. “Con tutto quello che gli abbiamo fatto passare nella terza stagione… nella quarta stagione sarà ancora un preadolescente, ma con un ruolo molto più attivo e consapevole nella storia”, ha detto Lampert. Questo suggerisce che il personaggio si evolverà significativamente.

Insomma, sebbene non ci sarà un vero e proprio salto temporale, Ginny & Georgia 4 affronterà in modo diretto la maturazione dei suoi personaggi. Ciò si rifletterà nelle dinamiche familiari e nei toni più adulti della nuova stagione. E Austin, da semplice “bambino della storia”, è pronto a diventare una voce importante nel racconto.

Ginny & Georgia 4 arriverà su Netflix prossimamente, nel frattempo è possibile gustarsi le prime tre stagioni in streaming.