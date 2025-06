Tutti i libri di Imma Tataranni scritti da Mariolina Venezia, in che ordine leggerli e dove ascoltarli in versione audiolibro con la voce di Vanessa Scalera. Una guida completa per immergersi nel mondo del sostituto procuratore più irriverente di Rai 1.

Quali sono i libri di Imma Tataranni

La serie TV Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, trasmessa con grande successo su Rai 1, è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, scrittrice lucana che ha dato vita a uno dei personaggi femminili più originali della narrativa italiana contemporanea. Ma quali sono i libri di Imma Tataranni da cui nasce la fiction? E in che ordine vanno letti per seguire al meglio la trama?

La saga di Imma Tataranni comprende finora cinque romanzi, pubblicati da Einaudi, in cui si alternano indagini giudiziarie, intrighi familiari e una vivace descrizione della Basilicata. Ecco l’elenco completo:

Come piante tra i sassi (2009) – Il primo romanzo in cui compare Imma. Un cold case nel cuore di Matera. Maltempo (2013) – Un nuovo caso e un tono più noir. Rione Serra Venerdì (2018) – La protagonista è alle prese con una comunità chiusa e omertosa. Via del Riscatto (2019) – Un’inchiesta che tocca i temi della giustizia sociale. Ecchecavolo. Le storie di Imma Tataranni (2021) – Una raccolta di racconti che approfondisce il lato più personale del personaggio.

Come curiosità, va segnalato che l’edizione Einaudi ristampata dopo il successo della fiction, è stata pubblicata in versione tascabile con splendide copertine animalier. Questa scelta grafica richiama ironicamente lo stile appariscente nel vestire di Imma Tataranni, diventato ormai un tratto distintivo anche sullo schermo.

In che ordine leggere i romanzi di Imma Tataranni

L’ordine di lettura consigliato è quello cronologico di pubblicazione, perché segue l’evoluzione del personaggio e degli eventi. Anche se ogni libro ha un’indagine indipendente, leggere in sequenza permette di cogliere meglio le dinamiche familiari e professionali che cambiano nel tempo.

Quali episodi della serie sono tratti dai libri di Mariolina Venezia

La serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore si ispira direttamente ai libri di Mariolina Venezia in particolare nelle sue prime due stagioni. Ad esempio, la prima stagione riprende fedelmente le trame di “Come piante tra i sassi”, “Maltempo” e “Rione Serra Venerdì”, adattando ciascun romanzo in un episodio che riporta il medesimo titolo (in ordine 1×02, 1×04, 1×05).

Anche “Via del Riscatto” è stato portato sullo schermo, offrendo ulteriori approfondimenti sul personaggio e sui suoi casi. Questo è accaduto, però, nella seconda stagione (2×02). Gli episodi non basati direttamente sui libri si rifanno comunque allo stile e all’atmosfera creati dalla scrittrice, mantenendo intatta la coerenza narrativa.

Gli audiolibri letti da Vanessa Scalera

Per chi ama ascoltare le storie più che leggerle, sono disponibili su piattaforme come Audible gli audiolibri di Imma Tataranni letti da Vanessa Scalera, l’attrice protagonista della serie. La sua interpretazione rende ancora più viva e credibile la voce della Tataranni, conferendo un tono inconfondibile al personaggio.

Mariolina Venezia ha spiegato che Imma è ispirata a donne reali e forti del Sud Italia, e la performance di Scalera ne incarna perfettamente lo spirito.

Perché leggere i libri su Imma Tataranni

Oltre a essere ottimi gialli, i libri di Imma Tataranni offrono uno spaccato autentico della provincia italiana, con dialoghi brillanti, una protagonista fuori dagli schemi e un uso sapiente della lingua. Mariolina Venezia mescola con abilità la commedia e la denuncia sociale.

Leggere (o ascoltare) Imma Tataranni significa tuffarsi in un mondo dove l’ironia si unisce all’impegno civile, in una Basilicata descritta con amore, ma anche con sguardo critico.

Se hai amato la serie Rai, non puoi perderti i libri di Imma Tataranni: ti aspettano storie avvincenti, personaggi memorabili e il piacere di scoprire l’Italia più autentica attraverso gli occhi di una protagonista indimenticabile.