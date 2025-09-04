Come finisce Imma Tataranni 3: ecco il riassunto della terza stagione e gli eventi principali dell’episodio finale, tra colpi di scena, indagini personali e sviluppi inattesi nella vita privata della protagonista.

Riassunto generale della terza stagione di Imma Tataranni

La terza stagione della fiction di Rai 1 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha portato sul piccolo schermo nuove indagini intricate e allo stesso tempo ha approfondito le tensioni personali della protagonista. Accanto ai casi giudiziari, infatti, si intrecciano dinamiche familiari e sentimentali che mettono a dura prova la Tataranni, divisa tra il suo lavoro in procura e la vita privata con il marito Pietro.

Nel corso della stagione, Imma deve fare i conti con la crescita del rapporto tra Pietro e Sara, giovane archeologa con cui l’uomo inizia a condividere la passione per la lettura e la scrittura. Allo stesso tempo, il maresciallo Calogiuri, uscito dal coma senza ricordare tanti tasselli del suo passato, prosegue le sue indagini parallele, finendo per avvicinarsi pericolosamente alla verità sull’attentato che l’ha quasi ucciso. Scopriamo ora come finisce Imma Tataranni 3.

Come finisce Imma Tataranni 3: gli eventi dell’episodio finale

L’ultimo episodio della stagione si apre con Imma che cerca di placare Calogiuri, spiegandogli che la messinscena di Romaniello aveva l’obiettivo di proteggerlo e di ottenere più informazioni sui suoi traffici. Il maresciallo, a sua volta, le rivela nuove scoperte su un vecchio collega, Nunziata.

Nel frattempo, la situazione tra Pietro e Sara prende una piega inaspettata: i due si baciano al museo, ma poco dopo la donna viene trovata morta. Pietro diventa subito il principale indagato, soprattutto dopo il ritrovamento del suo DNA sul corpo e dei messaggi compromettenti scambiati con lei. Nonostante l’ammissione di un’infatuazione, Imma decide di aiutare il marito e, con l’aiuto di Diana e Calogiuri, riesce a farlo scarcerare.

Le indagini portano a scoprire che il vero colpevole è Marcello, cugino di Sara, che l’ha strangolata per gelosia, temendo che Pietro potesse portargliela via. Dopo la confessione, rilasciata direttamente ad Imma, il ragazzo si costituisce.

Parallelamente, la vicenda personale di Calogiuri prende una svolta: il maresciallo scopre che Cenzino Latronico, il malavitoso che Imma sospetta essere il suo vero padre, è in realtà vivo e lo vuole incontrare. Non appena viene in possesso di tale informazione, la rivela ad Imma.

La Tataranni va su tutte le furie, poiché Calogiuri le aveva assicurato di aver lasciato perdere le indagini, che avrebbero potuto metterlo in serio pericolo. Imma lo redarguisce bruscamente, ma lui la ferma baciandola con passione. La Tataranni, pur combattuta, non lo respinge. L’episodio si chiude con Imma turbata, che trova rifugio a casa di Diana. Ecco come finisce Imma Tataranni 3.