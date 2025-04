Martedì 15 aprile 2025 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la seconda ed ultima puntata della miniserie con Can Yaman, Il Turco: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata de Il Turco, in onda il 15 aprile 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Balaban, un soldato ottomano condannato a morte, si rifugia nel tranquillo villaggio italiano di Moena. Nel mentre, Marco, ottenuto il titolo di cavaliere, può finalmente dare la caccia a Balaban.

A Gloria, nel frattempo, viene negato il diritto di seppellire il figlio nel cimitero del villaggio. Dopo la sua espulsione dal consiglio di Moena, Gunther capisce di dover mettere in salvo Gloria e si reca da lei. Nel frattempo, l’esercito di Marco è pronto a radere al suolo il villaggio.

Anticipazioni sulla seconda ed ultima puntata de Il Turco del 15 aprile

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata de Il Turco, nell’episodio 4, Balaban, Decebel e Gunther si preparano alla battaglia scegliendo le armi, addestrando gli abitanti di Moena e preparando la loro strategia difensiva.

Nell’episodio 5, la battaglia finale tra l’esercito di Marco e gli abitanti di Moena è ormai imminente. Ma dopo la morte di Decebal, tra i turchi regna lo sconforto.

Nell’episodio 6, Marco, acclamato come eroe, annuncia le sue nozze con Diana. Gloria, nel frattempo, è prigioniera di Diana e Balaban trama un piano per liberarla.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda ed ultima puntata della miniserie Il Turco, in onda il 15 aprile 2025.

Dove vedere in streaming la seconda puntata de Il Turco

Essendo una serie in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Il Turco anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda, troveremo gli episodi.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Il Turco vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. In anteprima Mediaset aveva rilasciato solamente i primi 10 minuti dell’episodio di esordio.