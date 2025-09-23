Il ragazzo dai pantaloni rosa conquista l’America

Dopo aver conquistato il botteghino italiano Il ragazzo dai pantaloni rosa è pronto a conquistare anche gli Stati Uniti. La pellicola racconta la vera storia di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo e cyberbullismo, il quale si suicidò nel novembre del 2012 a soli 15 anni.

In seguito alla morte del suo bambino, la madre Teresa ha scritto il libro Andrea: Oltre il pantalone rosa. Il film ha riscosso un enorme successo al box office, superando i 10 milioni di euro di incasso. Anche la critica ha promosso il film, che è riuscito a conquistare due candidature ai David di Donatello e una ai Nastri d’Argento per la Migliore canzone originale con Canta ancora di Arisa.

Il film è anche arrivato su Netflix, dove è rimasto stabile in Top 10 per diverse settimane. Nelle ultime ore è stata annunciata la produzione di una versione americana de Il ragazzo dai pantaloni rosa. Ad annunciarlo è stato il produttore di Eagle Pictures Tarak Ben Ammar, come riportato da Repubblica.

Il produttore ha sottolineato come il fenomeno del bullismo sia diventato una vera e propria piaga sociale di cui il cinema deve continuare ad occuparsi. Il film ha fatto la differenza per tanti ragazzi italiani che hanno vissuto o stanno vivendo la stessa situazione di Andrea. La speranza è che, con la versione americana, questa storia possa essere d’aiuto a molte altre persone.

A dirigere il remake statunitense sarà Nick Cassavetes, famoso per aver diretto Le pagine della nostra vita e John Q. La sceneggiatura è affidata a Roberto Proia, che si è occupato anche di quella dell’originale, e a Michael Gallagher. Le riprese sono previste nel 2026.

Intanto il prossimo febbraio debutterà al Teatro Sistina la versione musical, con Samuele Carrino che tornerà a vestire i panni di Andrea.