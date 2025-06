A teatro Il ragazzo dai pantaloni rosa

Dalle sale fino agli spalti di un teatro. Il ragazzo dai pantaloni rosa è stato un vero e proprio fenomeno mediatico che ha conquistato tutti. Al centro della trama troviamo la triste vicenda Andrea Spezzacatena, adolescente che vive con i genitori Teresa e Tommaso.

Andrea si avvicinerà a Christian, un suo compagno di scuola, credendo di potersi fidare di lui. Quest’ultimo però rivelerà un suo segreto agli altri membri della classe. Il giovane diventerà vittima di atti di bullismo che lo porteranno a togliersi la vita.

Un racconto ispirato a una storia vera che ha catturato pubblico e critica. Più di 10 milioni di incasso della pellicola nelle sale, che è diventato uno dei film italiani più visti degli ultimi due anni. Nel corso di questo periodo gli attori e la madre del vero Andrea sono stati protagonisti di un vero e proprio tour di sensibilizzazione sul tema nelle scuole.

È di qualche ora fa la notizia che Il ragazzo dai pantaloni rosa si trasformerà in un musical e debutterà a teatro. Lo spettacolo arriverà la prossima stagione teatrale al Sistina con un musical firmato da Massimo Romeo Piparo che curerà l’adattamento con Roberto Proia, sceneggiatore dell’omonimo film rivelazione.

Lo spettacolo debutterà nello storico teatro romano a partire da febbraio 2026. E c’è già un primo membro ufficiale del cast. Samuele Carrino infatti tornerà a vestire i panni di Andrea anche nel musical.

Al momento non sappiamo se, dopo le prime tappe al Teatro Sistina, lo spettacolo partirà in una tournée che coinvolgerà i principali teatri italiani. Il ragazzo dai pantaloni rosa intanto è finito sulla piattaforma Netflix dove sta ottenendo ottimi numeri, garantendosi la Top 10 dei film più visti per giorni.