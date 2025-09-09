Scopri dove è girato Il Paradiso delle Signore: dalle location storiche di Milano ai teatri di posa di Roma. Tutte le curiosità sulle ambientazioni della soap di Rai 1.

Dove è girato Il Paradiso delle Signore: i teatri di posa a Roma

Il successo de Il Paradiso delle Signore continua a conquistare milioni di spettatori ogni pomeriggio su Rai 1. Una delle domande più frequenti dei fan riguarda le location della soap: dove è girato Il Paradiso delle Signore e quali luoghi reali fanno da cornice alle vicende di Vittorio Conti, Adelaide, Umberto e degli altri protagonisti?

Le ambientazioni della serie hanno un ruolo fondamentale: trasportano lo spettatore nell’Italia degli anni ’50 e ’60, ricreando con fedeltà atmosfere, scenografie e dettagli di un’epoca che ha segnato il boom economico e culturale del nostro Paese.

Anche se la storia è ambientata a Milano, Il Paradiso delle Signore viene girato principalmente a Roma, negli studi di Videa, in via Tiburtina. Qui si trovano i set principali, come la famosa galleria del grande magazzino, la caffetteria e gli uffici dei personaggi.

Gli studi consentono di ricostruire nei minimi dettagli l’eleganza e lo stile dei grandi magazzini dell’epoca. Ogni dettaglio, dalle vetrine agli arredi, è studiato per restituire autenticità e fascino a un ambiente che è diventato ormai iconico per i telespettatori.

Uno sguardo su Milano

Nonostante le riprese principali si svolgano a Roma, non mancano inquadrature esterne di Milano, soprattutto di luoghi caratteristici del capoluogo lombardo, con lo scopo di mantenere un legame autentico con la città in cui è ambientata la storia.

Tra i luoghi simbolo riconoscibili spiccano piazza Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II e alcuni quartieri storici della città, che fanno da cornice alle avventure dei personaggi. Milano, del resto, è la capitale italiana della moda e del design, e rappresenta il contesto perfetto per un racconto ambientato nel mondo dei grandi magazzini e delle nuove tendenze.

In sintesi, se ti sei mai chiesto dove è girato Il Paradiso delle Signore, la risposta è duplice: negli studi televisivi di Roma, dopo i primi anno a Torino.