Tutte le anticipazioni sulla trama della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 in onda il 21 marzo

Venerdì 21 marzo 2025 alle 16.00 su Rai 1 va in onda una nuova puntata della fiction italiana Il Paradiso delle Signore 9: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti? Anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 21 marzo 2025

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 9, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Dopo il bacio, è forte l’imbarazzo tra Rosa e Marcello: lui non riesce a non pensarci e vorrebbe parlarne, ma Rosa è sfuggente.

Italo chiede il permesso di lasciare la Villa per qualche giorno e Umberto, il quale sospetta che il maggiordomo sia in contatto con Adelaide, lo costringe a confessare.

Il successo della Furlan è sotto gli occhi di tutti e Botteri accusa il colpo sfogandosi su Delia e Concetta. Marcello invita Rosa a cenare insieme, ma Tancredi fa una nuova proposta di lavoro alla ragazza. Marcello dice a Matteo di aver baciato Rosa.

Anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 21 marzo 2025

Nel nuovo appuntamento con la fiction italiana, Botteri trova un modo galante e originale per chiedere scusa a Delia.

La manifestazione degli studenti del Parini continua a fare scalpore e Roberto ne trae ispirazione per una nuova idea sulla prossima collezione.

Nel frattempo, Tancredi insiste nel persuadere Rosa a lasciare il suo ruolo di venere definitivamente.

A Villa Guarnieri arriva un messaggio audio di Adelaide e Umberto convoca immediatamente Marta, Odile e Marcello per rivelare tutta la verità sulla contessa.

Questo è quanto riportano le ultime anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 21 marzo.

Dove vedere in streaming Il Paradiso delle Signore 9

Dal momento che Il Paradiso delle Signore 9 va in onda su Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere le puntate anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay.

Diretta streaming

Il servizio permette agli utenti di vedere qualsiasi contenuto originale dell’azienda (e tanto altro) in diretta sul sito o tramite app per tablet e smartphone, sia iOS che Android. L’unico requisito richiesto è l’iscrizione al servizio, operazione totalmente gratuita.

Una volta effettuato questo passaggio, inserendo tutti i dati richiesti, è sufficiente accedere digitando il proprio nome utente/indirizzo mail e la password scelta in fase di registrazione.

A quel punto, se si è da sito web, dal menu sulla sinistra si procederà nella sezione Canali TV, che tramite app, invece, è subito visibile nella parte inferiore della schermata, si dovrà cliccare poi su dirette e scegliere Rai 1, dove va in onda la fiction italiana.

Streaming on demand

In seguito al passaggio in TV, è poi possibile recuperare l’episodio o gli episodi grazie all’opzione on demand. Dopo aver effettuato il log-in, basterà digitare nella barra delle ricerche Il Paradiso delle Signore e cliccare sulla locandina della fiction.

Nella sua sezione dedicata, compaiono tutti gli episodi disponibili. Dal 21 marzo, conclusa la messa in onda, si troverà in lista anche questa nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 9.