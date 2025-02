Tutte le anticipazioni sulla trama della puntata de Il Paradiso delle Signore 9 in onda il 10 febbraio

Lunedì 10 febbraio 2025 alle 16.00 su Rai 1 va in onda una nuova puntata della fiction italiana Il Paradiso delle Signore 9: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti? Anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 10 febbraio 2025

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 9, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Rosa scopre che Tancredi ha compiuto una buona azione, dopo che lei ha pubblicato l’articolo sul suo giornale.

Nel frattempo, Umberto propone a Tancredi di allearsi per realizzare nuovi affari insieme sfruttando gli effetti che quell’articolo può avere sull’opinione pubblica.

Il padre di Elvira chiede aiuto a Salvatore per riportare la moglie a casa, ma i due litigano di nuovo. Intanto Rita viene assunta al Paradiso.

Irene è sicura di aver puntato sul cavallo giusto, ma la ragazza ha un grosso segreto da nascondere.

Anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 10 febbraio 2025

Nel nuovo appuntamento con la fiction italiana, Ciro non è ancora pronto a perdonare Agata e in casa Puglisi l’atmosfera resta carica di tensione.

Al Paradiso è il primo giorno di lavoro per Rita, che inizia subito a cercare informazioni sulla nuova collezione di Botteri.

Questo è quanto riportano le ultime anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 9 del 10 febbraio.

Dove vedere in streaming Il Paradiso delle Signore 9

Dal momento che Il Paradiso delle Signore 9 va in onda su Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere le puntate anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay.

Diretta streaming

Il servizio permette agli utenti di vedere qualsiasi contenuto originale dell’azienda (e tanto altro) in diretta sul sito o tramite app per tablet e smartphone, sia iOS che Android. L’unico requisito richiesto è l’iscrizione al servizio, operazione totalmente gratuita.

Una volta effettuato questo passaggio, inserendo tutti i dati richiesti, è sufficiente accedere digitando il proprio nome utente/indirizzo mail e la password scelta in fase di registrazione.

A quel punto, se si è da sito web, dal menu sulla sinistra si procederà nella sezione Canali TV, che tramite app, invece, è subito visibile nella parte inferiore della schermata, si dovrà cliccare poi su dirette e scegliere Rai 1, dove va in onda la fiction italiana.

Streaming on demand

In seguito al passaggio in TV, è poi possibile recuperare l’episodio o gli episodi grazie all’opzione on demand. Dopo aver effettuato il log-in, basterà digitare nella barra delle ricerche Il Paradiso delle Signore e cliccare sulla locandina della fiction.

Nella sua sezione dedicata, compaiono tutti gli episodi disponibili. Dal 10 febbraio, conclusa la messa in onda, si troverà in lista anche questa nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 9.