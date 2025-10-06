Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 del 7 ottobre svelano che Adelaide sarà in crisi dopo la proposta di Marcello, mentre Elvira e Salvatore si preparano a lasciare Milano.

Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni 7 ottobre: Adelaide indecisa dopo la proposta di Marcello

La soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore 10 torna martedì 7 ottobre alle 16.00 con una nuova puntata carica di emozioni, tensioni e colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che Adelaide sarà profondamente turbata dalla proposta di Marcello, mentre in redazione cresce il dibattito su un importante aiuto offerto da Tancredi. Intanto, Elvira e Salvatore annunciano un grande cambiamento nelle loro vite.

La puntata di martedì si apre con una notizia che scuote la contessa. Marcello ha proposto ad Adelaide di trasferirsi in una nuova casa, tutta per loro, un gesto romantico che però la mette in crisi. La donna, combattuta tra il desiderio di dare una svolta alla relazione e la paura di abbandonare la sua indipendenza, chiederà consiglio a Marta e Odile, nella speranza di trovare chiarezza nei propri sentimenti.

Nel frattempo, al Paradiso, la redazione si divide sull’offerta di Tancredi, che si è detto disposto ad aiutare concretamente nel recupero dell’intervista a Margherita Hack. Come si legge su Sorrisi, le opinioni contrastanti metteranno a dura prova l’equilibrio del gruppo, mentre la ricerca di una nuova figura femminile per la rivista continua a tenere banco.

Salvatore ed Elvira lasciano Milano, mentre Delia accoglie un nuovo arrivo

Un’altra notizia importante arriva da Elvira e Salvatore, che annunciano la loro partenza da Milano prima del previsto: i due hanno deciso di trasferirsi in Liguria per iniziare una nuova vita insieme. La decisione commuove i colleghi, ma segna anche un momento di svolta nella trama della soap.

Nel frattempo, stando alle anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 10 del 7 ottobre, al Paradiso arriva Johnny, il cugino di Delia, che porta una ventata di allegria e buon umore. Tutti sembrano accoglierlo con entusiasmo, tranne Irene, che mostra un certo fastidio nei confronti del nuovo arrivato.

Enrico torna sui suoi passi e Adelaide prende una decisione

Dopo un periodo di incertezze, Enrico sembra aver ritrovato la sua determinazione: torna al lavoro e conferma il patto con Di Meo, suggellando così un’importante alleanza professionale.

Sul finale, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 del 7 ottobre rivelano che Adelaide farà un passo avanti in merito alla proposta di Marcello. La contessa, dopo giorni di riflessione, potrebbe finalmente prendere una decisione destinata a cambiare il corso della sua storia d’amore.