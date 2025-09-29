Tutte le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 10 in onda martedì 30 settembre 2025 su Rai 1 alle 16.00: tra trasferimenti, nuove assunzioni e preparativi per il matrimonio, non mancheranno le sorprese.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10 martedì 30 settembre

Le vicende de Il Paradiso delle Signore 10 continuano a sorprendere con intrecci emozionanti e colpi di scena. La puntata in onda martedì 30 settembre 2025 alle 16.00 su Rai 1 metterà al centro i dilemmi di Salvo, le paure di Elvira, ma anche nuove opportunità lavorative e sfide personali per i protagonisti.

Salvo e il trasferimento a Taormina

La decisione di Salvo di trasferirsi a Taormina getta scompiglio tra i suoi cari, come si legge su Sorrisi. Ciro inizia a chiedersi come potrà gestire il Gran Caffè Amato senza di lui, mentre Elvira è turbata dalla proposta del fidanzato di seguirlo in Sicilia. La giovane è divisa tra l’amore e il timore di lasciare tutto ciò che conosce a Milano. A supportarla interviene Irene, che cerca di darle un consiglio sincero per affrontare questa difficile scelta.

Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni 30 settembre: Caterina diventa una Venere

Nel frattempo, al grande magazzino arriva una novità importante: Caterina viene assunta come Venere. Un traguardo che la giovane accoglie con entusiasmo, pronta a dimostrare il suo valore all’interno del prestigioso ambiente del Paradiso.

La puntata segnerà inoltre un momento significativo per il progetto “Paradiso Donna”, che accoglie ufficialmente la sua prima ospite. Si tratta di un passaggio cruciale per la crescita del nuovo reparto, pensato per ampliare l’offerta del grande magazzino e avvicinarsi ancora di più alle esigenze della clientela femminile.

Adelaide e i preparativi per il matrimonio

Anche Adelaide è al centro della scena, concentrata sui preparativi del matrimonio e sulla sfida relativa agli abiti delle sue testimoni. La contessa si mostra determinata a rendere il grande giorno impeccabile, senza lasciare nulla al caso.

Intanto, Umberto fa una scoperta che non lo lascia indifferente: Marcello dovrà accompagnare Rosa all’Osservatorio Astronomico di Trieste, dove la donna avrà l’occasione di intervistare la celebre astrofisica Margherita Hack. Una nuova occasione che potrebbe cambiare i rapporti tra i personaggi e aprire interessanti sviluppi futuri.