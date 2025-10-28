Le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 10 del 29 ottobre rivelano che Anita cercherà di tenere alto il morale in villa, mentre Marcello ritroverà l’affetto delle Veneri. Irene riceverà una visita inaspettata, e Rosa e Marcello prenderanno una decisione importante.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 29 ottobre: Anita prova a riportare la serenità in villa

Nella puntata di Il Paradiso delle Signore 10, in onda su Rai 1 mercoledì 29 ottobre alle ore 16.00, dopo i recenti turbamenti, i personaggi principali dovranno affrontare scelte decisive che cambieranno il corso delle loro vite personali e professionali.

Alla luce dei drammatici eventi delle ultime puntate, come su legge su Sorrisi, Adelaide continua a vivere un momento di profonda sofferenza. Tuttavia, Anita farà del suo meglio per tenere alto il morale in villa, cercando di riportare un po’ di serenità nell’ambiente e di sostenere la Contessa nel suo difficile percorso di ripresa.

Nel frattempo, Marcello ritroverà l’affetto e la stima dei colleghi: il suo ritorno al Paradiso delle Signore sarà accolto con entusiasmo dalle Veneri, che gli dimostreranno tutto il loro affetto. Per lui, questo caloroso bentornato rappresenterà un nuovo punto di partenza dopo settimane di tensione e incertezze.

Irene riceve una visita inaspettata, mentre Delia e Johnny vivono momenti speciali

Le anticipazioni della puntata del 29 ottobre rivelano anche che Irene resterà sorpresa dall’arrivo di una lontana parente, una presenza che potrebbe portare con sé ricordi del passato o nuove situazioni destinate a movimentare la sua vita.

Nel frattempo, Delia sarà soddisfatta dei progressi fatti nel corso degli Ambrosini, mentre Johnny riuscirà finalmente a coronare il sogno del Westfalia, coinvolgendo anche Mimmo in un progetto che li unirà ancora di più.

Rosa e Marcello: una decisione che cambia tutto

Al centro della puntata ci sarà anche la coppia formata da Rosa e Marcello, che dopo tanti dubbi e momenti di riflessione prenderà una decisione importante sul proprio futuro. Una scelta che potrebbe influenzare non solo la loro relazione, ma anche gli equilibri tra gli altri personaggi del Paradiso.