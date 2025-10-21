Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni 22 ottobre
Le anticipazioni di mercoledì 22 ottobre
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 di mercoledì 22 ottobre rivelano che Odile farà una proposta importante a Greta, mentre Irene dovrà trovare una nuova Venere e Delia teme di aver ferito Gianlorenzo. Tutto quello che accadrà nella nuova puntata in onda su Rai 1 alle 16.00.
Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni puntata 22 ottobre su Rai 1
La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 10, in onda mercoledì 22 ottobre alle 16.00 su Rai 1, porterà nuovi intrecci e tensioni tra i protagonisti del grande magazzino più amato della televisione. Le anticipazioni svelano che i fratelli Marchesi continueranno a mettere in atto il loro piano, mentre altri personaggi si troveranno di fronte a scelte difficili e malintesi sentimentali.
Al centro della trama ci sarà Odile, che deciderà di fare una proposta importante a Greta: la giovane vuole che lei diventi la stilista ufficiale della GMM, un passo fondamentale per consolidare il piano orchestrato insieme al fratello. Tutto, infatti, sembra procedere secondo i loro calcoli, ma non mancheranno imprevisti che potrebbero compromettere la loro strategia.
Irene cerca una nuova Venere e Delia teme di aver ferito Gianlorenzo
Nel frattempo, come si legge su Sorrisi, Irene dovrà affrontare un nuovo problema al Paradiso: è necessario trovare una nuova Venere che possa sostituire Elvira, ormai assente. La ricerca si rivelerà più complicata del previsto e metterà la ragazza di fronte a diverse difficoltà organizzative, proprio mentre al grande magazzino si respira aria di cambiamenti.
La situazione si complica anche sul fronte sentimentale. Delia teme di aver ferito Gianlorenzo, dopo essere andata alla sfilata degli Ambrosini senza di lui. La giovane comincia a domandarsi se il suo gesto possa aver incrinato il loro legame, mentre prova a trovare un modo per chiarire la situazione.
Nuove tensioni e segreti tra i protagonisti
Non mancheranno i colpi di scena. Fulvio scoprirà che Caterina gli ha mentito, scatenando nuove tensioni che rischiano di mettere a dura prova la loro relazione. Intanto, Marina proporrà di cantare al matrimonio della contessa Adelaide, ma la sua idea non sarà accolta con entusiasmo, generando ulteriore malcontento.
Infine, Rosa chiederà un incontro a Marcello, un gesto che potrebbe avere conseguenze importanti nelle prossime puntate. I due avranno modo di confrontarsi su questioni personali e professionali, ma le loro parole potrebbero aprire nuovi sviluppi nella trama.