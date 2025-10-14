Le anticipazioni sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 10 del 15 ottobre rivelano addii, nuovi progetti e tensioni. Mentre Elvira e Salvatore lasciano Milano, Greta e Odile uniscono le forze per aiutare la Contessa, e Rosa è ancora scossa dopo l’aggressione di Sacchi.

Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni 15 ottobre: Greta e Odile uniscono le forze per aiutare la Contessa

La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 10 andrà in onda mercoledì 15 ottobre alle ore 16.00 su Rai 1, portando in scena nuovi sviluppi e un doloroso addio che commuoverà il pubblico. Tra creatività, emozioni e turbamenti, i protagonisti del grande magazzino milanese continueranno a intrecciare le loro storie in un episodio ricco di sentimenti contrastanti.

Nella puntata del 15 ottobre, Greta presenterà a Odile alcuni nuovi bozzetti di moda, ma durante la loro collaborazione le verrà un’idea brillante per aiutare la Contessa Adelaide. Il legame tra le due donne si rafforza sempre più, e la giovane sembra trovare nella figlia della Contessa una preziosa alleata per riportare serenità nella famiglia.

Come si legge su Sorrisi, la Contessa, ancora turbata dagli ultimi avvenimenti, potrà così contare sull’affetto e sull’intraprendenza di Greta, pronta a sostenerla in un momento particolarmente delicato.

Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni 15 ottobre: Ciro insoddisfatto del nuovo cameriere

Nel frattempo, Ciro si troverà alle prese con il nuovo cameriere del Circolo, ma l’uomo non sembra affatto all’altezza delle aspettative. L’insoddisfazione di Ciro rischierà di creare ulteriori tensioni nel suo ambiente di lavoro, mentre Mimmo cercherà di intervenire per riportare un po’ di equilibrio.

Rosa ancora scossa, Tancredi in prima linea per il Paradiso Donna

Stando alle anticipazioni su Il Paradiso delle Signore 10 del 15 ottobre, mentre Rosa cerca di riprendersi dopo l’aggressione subita da Sacchi, il progetto del Paradiso Donna continua a procedere a gonfie vele, anche grazie al prezioso contributo di Tancredi, sempre più coinvolto nel successo della nuova iniziativa. Tuttavia, il trauma vissuto da Rosa potrebbe avere ancora conseguenze sul suo equilibrio emotivo.

Elvira e Salvatore dicono addio a Il Paradiso e a Milano

Il momento più toccante della puntata arriverà con l’addio di Elvira e Salvatore, che decideranno di lasciare il Paradiso e la città di Milano. Dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi, la coppia saluterà i colleghi e gli amici del grande magazzino, pronta a intraprendere un nuovo capitolo della propria vita. Il Paradiso delle Signore 10 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.