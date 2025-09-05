Il mostro è in arrivo su Netflix: ecco cosa sappiamo sulla miniserie TV in uscita dedicata al caso del Mostro di Firenze, tra cast e trama.

Il mostro: quando esce su Netflix

Netflix continua a puntare sulle produzioni italiane e nel 2025 porterà sullo schermo una delle storie più inquietanti e discusse della cronaca nera del nostro Paese. Si tratta di Il Mostro, la serie poliziesca dedicata al caso del Mostro di Firenze, tra i serial killer più famigerati d’Italia. La miniserie in quattro episodi debutterà il 22 ottobre 2025 su Netflix, ma è già stata presentata in anteprima mondiale all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La trama de Il Mostro

La serie ripercorre diciassette anni di indagini legate a otto duplici omicidi commessi con la stessa arma: una Beretta calibro 22. Un caso che ha segnato la storia giudiziaria italiana, con ipotesi, processi e sospetti che si sono susseguiti senza mai arrivare a una verità assoluta.

Netflix descrive Il Mostro come un racconto corale, che esplora i punti di vista dei vari “possibili mostri” emersi durante le indagini, lasciando lo spettatore con una domanda scomoda: il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque?

Cast e personaggi

La serie segna il debutto su Netflix di diversi attori italiani:

Marco Bullitta è Stefano, protagonista al centro delle vicende.

è Stefano, protagonista al centro delle vicende. Valentino Mannias interpreta Salvatore, figura chiave della storia.

interpreta Salvatore, figura chiave della storia. Francesca Olia è Barbara, un altro volto centrale del racconto.

Accanto a loro un cast corale di interpreti che daranno vita a uno dei casi più controversi della cronaca italiana.

Il Mostro è creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima, che ne firma anche la regia. Conosciuto per opere di grande impatto come Suburra e Sicario: Day of the Soldado, Sollima ha spiegato che l’obiettivo non è fornire risposte definitive, ma mantenere viva la memoria delle vittime, affrontando l’orrore con onestà e rispetto.

La produzione è affidata a The Apartment e AlterEgo, con Lorenzi Mieli, Stefano Sollima e Gina Gardini come produttori.

Quanti episodi ha Il Mostro?

La miniserie sarà composta da quattro episodi, per una durata complessiva di circa 217 minuti (circa 54 minuti a puntata).

Trailer