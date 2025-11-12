20th Century Studios ha finalmente svelato il teaser trailer e il poster ufficiale de Il diavolo veste Prada 2, sequel…

20th Century Studios ha finalmente svelato il teaser trailer e il poster ufficiale de Il diavolo veste Prada 2, sequel del film che nel 2006 ha conquistato il pubblico diventando un vero fenomeno generazionale.

A quasi vent’anni di distanza, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano a vestire i panni di Miranda Priestly, Andy Sachs, Emily Charlton e Nigel Kipling, pronti a riportare gli spettatori tra le eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway, la rivista di moda più temuta (e amata) del mondo.

Il cast originale si riunisce per “Il diavolo veste Prada 2”

Il nuovo film segna la reunion del cast originale. Con loro, il regista David Frankel e la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna. Accanto ai volti storici, Il diavolo veste Prada 2 introduce anche una serie di nuovi personaggi, interpretati da Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora.

Tornano inoltre Tracie Thoms e Tibor Feldman, che riprendono i ruoli di Lily e Irv, già presenti nel film originale.

Dietro le quinte del sequel più atteso

Prodotto da Wendy Finerman con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna nel ruolo di executive producer, Il diavolo veste Prada 2 promette di esplorare nuove dinamiche nel mondo della moda contemporanea, tra digitalizzazione, influencer e redazioni sempre più competitive

I fan si chiedono già quale sarà la nuova sfida di Miranda Priestly e come Andy ed Emily si ritroveranno a incrociare le loro strade nel mondo patinato, ma spietato delle riviste di moda.

Uscita italiana de “Il diavolo veste Prada 2”

Il film arriverà nelle sale italiane il 29 aprile 2026, distribuito da 20th Century Studios.

Con un cast stellare, un ritorno dietro la macchina da presa dei creatori originali e una storia che promette di mescolare ironia, glamour e sferzante critica sociale, il sequel si candida già come uno degli eventi cinematografici più attesi del 2026.