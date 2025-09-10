Il Diavolo veste Prada 2 arriva a Milano

Ci sarà anche un po’ di Italia ne Il Diavolo veste Prada 2. Il secondo capitolo dell’iconico film del 2006 arriverà in sala il 29 aprile del 2026, a distanza di circa 20 anni. Anche nel sequel troveremo i protagonisti principali al gran completo.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci torneranno a vestire i panni dei personaggi che hanno interpretato in passato. Tante sono le new entry che affiancheranno i volti storici della pellicola in questo nuovo capitolo.

I primi indizi sulla trama parlano di Miranda Priestly alle prese con il declino dell’industria della carta stampata. La sua ex assistente Emily Charlton è ora un’importante dirigente nel mondo della moda e le due si contendono gli introiti pubblicitari.

Negli scorsi giorni la città di New York ha ospitato le riprese e infatti era praticamente impossibile non aprire i social senza imbattersi in un video dal set. Ora per il popolo italiano sarà ancora più facile riuscire ad avvicinarsi ai protagonisti del film.

Come è stato riportato da diverse testate infatti le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 si trasferiranno a Milano nel prossimo mese. Dal 6 al 18 ottobre, in particolare, verranno girate diverse scene nelle strade della città. Sono già iniziati i casting per la ricerca di ben 2000 comparse che verranno utilizzate per i ciak.

Con molta probabilità Andy e Miranda potrebbero arrivare a Milano in occasione della Settimana della Moda. Al momento sono top secret le location che ospiterano le riprese. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire qualcosa in più.

Negli scorsi giorni è nata anche la prima teoria dal set. Tutto parte da un avvistamento dal set di Hathaway e Tucci a Central Park vestiti con abiti scuri. In molti hanno pensato che gli attori stessero girando la scena di un funerale. Assisteremo alla morte di un personaggio principale nel secondo capitolo?