Un funerale ne Il Diavolo veste Prada 2?

Ci sarà una morte di un personaggio principale ne Il Diavolo Veste Prada 2? Proseguono le riprese dell’atteso sequel del film cult del 2006, che approderà nelle sale il prossimo anno a distanza di 20 anni dal primo capitolo cult.

Nel cast ritroveremo i protagonisti storici al gran completo, da Anne Hathaway a Meryl Streep fino a Emily Blunt e a Stanley Tucci. Che l’attenzione mediatica intorno a questo progetto sia molto alta lo si capisce quotidianamente aprendo un normale profilo social.

Vi sfidiamo infatti a collegarvi su uno dei vostri account (che sia Instagram, Facebook, TikTok o X) e a non imbattervi in almeno una foto o in un video rubata dal set. Se da un lato questo potrebbe aiutarci a rendere meno dura l’attesa dall’altro il rischio concreto è che lo spoiler è davvero dietro l’angolo.

Ed ecco uno dei tanti scatti rubati tra un ciak e l’altro ha anche acceso la prima teoria su cosa potrebbe accadere nel film. Dallo scorso mercoledì 20 agosto sta facendo il giro del web un’immagine che ritrae Hathaway e Tucci, interpreti di Andy e Nigel, a Central Park.

Ciò che colpisce il pubblico sono le loro espressioni decisamente molto serie e un look funereo. Entrambi gli attori sono infatti vestiti di scuro e, secondo molti, questo lascia pensare che assisteremo a un funerale ne Il Diavolo Veste Prada 2.

E chi ci lascerà? Sarà uno dei personaggi storici che abbiamo già conosciuto nel primo capitolo? Secondo una parte del web a poterci lasciare potrebbe essere proprio la temibile Miranda Priestly, interpretata dalla sempre straordinaria Meryl Streep.

Ci risulta però assai difficile che il personaggio più iconico della storia possa essere eliminato così presto da un secondo capitolo tanto atteso. Quello che possiamo consigliarvi è, nei limiti del possibile, di non fare troppe teorie a riguardo. Perché gli effetti speciali a Hollywood sono sempre dietro l’angolo…