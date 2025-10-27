La stagione 3 de Il Commissario Ricciardi, la fiction Rai con Lino Guanciale, ha finalmente una data di uscita in prima serata su Rai 1: ecco tutti i dettagli su quando inizia.

Quando inizia Il Commissario Ricciardi 3 su Rai 1

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: la stagione 3 de Il Commissario Ricciardi, l’acclamata fiction Rai tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, debutterà lunedì 10 novembre 2025 in prima serata su Rai 1. Il pubblico ritroverà Lino Guanciale nei panni di Luigi Alfredo Ricciardi, il commissario di polizia napoletano, in una nuova serie di episodi.

La Rai ha scelto il mese di novembre per il grande ritorno della fiction, puntando ancora una volta sulla collocazione del lunedì, una delle sere tradizionalmente dedicata ai grandi titoli della fiction italiana.

L’appuntamento con Il Commissario Ricciardi 3 è fissato per lunedì 10 novembre 2025 alle ore 21.30 su Rai 1. La nuova stagione sarà composta da quattro puntate, ognuna delle quali proporrà un caso diverso, ispirato ai romanzi della saga di Maurizio De Giovanni pubblicati da Einaudi.

Cosa aspettarsi dalla terza stagione

Nella stagione 3 de Il Commissario Ricciardi, la trama continuerà a intrecciare giallo e introspezione psicologica, seguendo le indagini del commissario e il tormento interiore che lo accompagna da sempre, nella Napoli del 1933. Tornano il brigadiere Maione e il dottor Modo, impegnati a risolvere nuovi e intricati casi di omicidio. Sul piano personale, per Ricciardi sembra aprirsi una fase più serena: dopo anni di esitazioni, ufficializza la relazione con Enrica.

Tuttavia, il loro amore è ostacolato dalla madre della ragazza e dal terribile segreto che il commissario non riesce a confessare: la sua maledizione. Le nuove indagini lo porteranno ad affrontare per la prima volta un omicida seriale, molto prima che il termine “serial killer” entri nella storia della criminologia.

Perché Il Commissario Ricciardi è una delle fiction più amate

Dal suo debutto nel 2021, Il Commissario Ricciardi è diventato uno dei pilastri della fiction Rai, grazie al perfetto equilibrio tra mistero, poesia e introspezione. Il successo è dovuto anche alla performance intensa di Lino Guanciale, che ha saputo restituire con delicatezza l’animo malinconico del personaggio.

In sintesi, la terza stagione de Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale debutta lunedì 10 novembre 2025 su Rai 1, in prima serata. La fiction, composta da quattro puntate, racconterà nuove indagini e sviluppi emotivi del protagonista, tra amori impossibili e casi misteriosi nella Napoli degli anni ’30. Confermati i protagonisti storici e introdotte alcune novità nel cast, per una stagione che si preannuncia ancora più intensa e coinvolgente.