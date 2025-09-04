Tutte le anticipazioni sulla puntata di If You Love in onda su Canale 5 venerdì 5 settembre alle 15.10. Intrighi familiari, nuove alleanze e un colpo di scena decisivo al tribunale.

If You Love 5 settembre: Ilgaz mette in guardia Ates

Le anticipazioni di If You Love per la puntata di venerdì 5 settembre su Canale 5 alle 15.10 svelano momenti di grande tensione e colpi di scena. Dopo un’importante scoperta, Ilgaz telefona ad Ates per avvisarlo che Umut era in combutta con Oran per prendere il controllo dell’azienda. Nonostante l’avvertimento, Ates sembra deciso a non fare passi indietro, complicando ulteriormente la situazione.

Due giorni dopo, anche Leyla e il resto della banda si mettono in viaggio. Per la giovane, come riporta Sorrisi, è un momento delicato: se da un lato ha ritrovato un equilibrio con sua madre, dall’altro la distanza da Ates la rende malinconica e fragile.

L’udienza per la custodia dei bambini

Stando alle anticipazioni su If You Love del 5 settembre, la trama entra poi nel vivo con l’attesissima udienza per la custodia dei bambini. In tribunale, Ilgaz, Aydos e Berit dichiarano apertamente di voler stare con Ates, segno del legame forte e sincero che li unisce all’uomo. Tuttavia, al momento cruciale Ates non è presente in aula, aumentando la tensione tra i presenti.

Leyla, dal canto suo, afferma che desidererebbe che i bambini vivessero con lei. Quando tutto sembra andare in una direzione inaspettata, ecco arrivare Ates con dei documenti di fondamentale importanza: le prove della corruzione di Umut. Un colpo di scena che potrebbe ribaltare completamente l’esito dell’udienza.

If You Love Canale 5: un episodio ricco di colpi di scena

Le anticipazioni di If You Love del 5 settembre promettono quindi un episodio carico di emozioni e tensioni familiari. Da una parte gli intrighi legati all’azienda e alle macchinazioni di Umut, dall’altra le battaglie personali e affettive di Leyla e Ates, pronti a tutto pur di conquistare ciò che conta davvero: l’amore e la fiducia dei bambini.

Un mix di sentimenti, strategie e sorprese che terrà il pubblico di Canale 5 con il fiato sospeso fino all’ultima scena. Continua a seguirci per tutte le anticipazioni aggiornate sulla serie turca che sta appassionando il pubblico italiano.