If You Love: anticipazioni della puntata di lunedì 11 agosto 2025 su Canale 5

La puntata di If You Love in onda lunedì 11 agosto 2025 alle ore 15:15 su Canale 5 si preannuncia ricca di svolte e tensioni familiari. Come si legge su Mediaset Infinity, le vicende di Ates e Leyla entrano in una nuova fase, mentre emergono intrighi e segreti destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti della popolare dizi turca.

Ates fa un passo indietro e salva gli oggetti dei fratellastri

Dopo un confronto con Leyla, Ates decide di riconsiderare le sue scelte. Per evitare di sbarazzarsi degli oggetti a cui i fratellastri sono legati sentimentalmente, opta per una soluzione creativa: fa montare una tenda da glamping, così da conservare i ricordi senza rinunciare ai cambiamenti che ha in mente.

Nel frattempo, stando alle anticipazioni su If You Love dell’11 agosto, Fusun si confida con Ilgaz, rivelando un piano ben preciso: se vogliono liberarsi del “rosso”, devono prima sbarazzarsi di Leyla, orchestrando il suo licenziamento.

If You Love anticipazioni 11 agosto: Fusun trama contro Leyla

Parallelamente, Ates continua ad apportare modifiche importanti all’azienda di famiglia, nominando Bige come nuova responsabile al posto della zia Fusun. Tuttavia, un’informazione sconvolgente cambia tutto: Ates scopre che Fusun aveva corrotto l’intero personale e che Berit era stata nascosta con la complicità dei fratelli, proprio in accordo con lei.

Questo tradimento fa crollare ogni fiducia residua. Ates comprende che la decisione di allontanare Leyla è stata ingiusta e si convince di doverla riassumere il prima possibile, per rimediare agli errori e ristabilire l’equilibrio sia in famiglia che in azienda.

La puntata di If You Love dell’11 agosto promette quindi colpi di scena e ribaltamenti di fronte, con alleanze che si sgretolano e rapporti che si ricompongono. I fan della soap turca non possono perdere questo appuntamento, dove verità nascoste e giochi di potere saranno al centro della trama.

Continua a seguirci per tutte le anticipazioni aggiornate sulla serie turca che sta appassionando il pubblico italiano.