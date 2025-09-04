Ian Somerhalder ha raccontato che aveva chiesto di lasciare The Vampire Diaries durante la terza stagione della serie

La rivelazione di Ian Somerhalder

Ian Somerhalder avrebbe potuto lasciare The Vampire Diaries molto prima dell’ottava stagione. A rivelarlo è stato proprio l’attore dopo aver notato l’andamento che la storyline del suo personaggio stava prendendo con il passare degli episodi.

Ian era preoccupato infatti che l’avvicinamento di Damon a Elena potesse avere delle ripercussioni su di lui e che, proprio per questa ragione, ha avuto una lunga conversazione con la co-creatrice dello show Julie Plec.

“Ero così sconvolto dalla traiettoria di Damon, al punto che a un certo punto mi sono ritrovato seduto di fronte a Julie nel suo ufficio ad Atlanta quasi in lacrime – in realtà avevo gli occhi piuttosto lucidi – e ho chiesto di uscire dalla serie“, ha raccontato Somerhalder.

“Ero così arrabbiato per questo. Volevo andarmene. Perché avevo capito come sarebbero andate le cose. Damon stava diventando il personaggio romantico“, ha aggiunto. Queste rivelazioni di Ian Somerhalder sono presenti nel suo nuovo libro I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries (in uscita il prossimo 9 settembre) di cui Variety ha pubblicato un estratto.

La reazione di Julie Plec alle parole di Ian Somerhalder

“Ho pensato: ‘Cavolo, ho poco più di trent’anni, ho un sacco di successo grazie a questo programma, sono sicuro che potrei trovare qualcosa di davvero figo, oscuro e provocatorio’“, ha aggiunto. Sempre all’interno del libro Ian ha rivelato che Plec lo ha bloccato sostenendo che aveva firmato un contratto di sei anni e che era una parte fondamentale dello show.

L’autrice lo ha poi tranquillizzato dicendo che si trattava di un arco narrativo e di un processo per cui ci sono momenti in cui rappresenta il cattivo e momenti in cui è l’eroe. Per fortuna dei fan Julie Plec si è rivelata piuttosto convincente con Somerhalder.

L’attore infatti ha fatto un passo indietro e ha fatto parte del cast della serie per l’intera sua durata (otto stagioni). Chi invece è andata via prima del finale dello show è stata Nina Dobrev, il quale ha abbandonato al termine della sesta annata salvo poi ritornare come guest star nell’ultimo episodio.