I Simpson tornano al cinema: Disney annuncia un nuovo film

Dopo vent’anni dall’uscita del primo lungometraggio, I Simpson sono pronti a tornare sul grande schermo: Disney ha infatti annunciato ufficialmente la realizzazione di un nuovo film dedicato alla famiglia più irriverente della TV, con uscita fissata per luglio 2027.

Si tratterà di un sequel diretto de I Simpson – Il film, pellicola del 2007 che incassò oltre 536 milioni di dollari nel mondo. Il poster diffuso per accompagnare l’annuncio recita “Homer torna per il bis”. L’immagine mostra il capofamiglia intento ad afferrare una ciambella, in un richiamo al teaser del primo film.

Già nel 2007 un episodio della serie aveva scherzato sul fatto che non sarebbero passati vent’anni prima di vedere un secondo film. Nella sigla Bart scriveva proprio questa frase sulla lavagna. Tale battuta oggi assume un valore quasi profetico.

Il nuovo film si inserisce in un momento particolarmente positivo per il franchise de I Simpson. La serie televisiva è infatti tornata con la sua 37ª stagione, consolidando il primato di sitcom più longeva, serie animata più longeva e serie sceneggiata di prima serata più longeva della storia della TV statunitense.

Creata da Matt Groening insieme a James L. Brooks e Sam Simon, la saga dei Simpson continua a rinnovarsi senza perdere il legame con i fan di lunga data.

Il primo film del 2007 vedeva Homer causare, con una delle sue solite disavventure, un disastro ambientale tale da spingere il governo a sigillare Springfield sotto una gigantesca cupola. Non sono ancora stati rivelati dettagli ufficiali sulla trama del nuovo capitolo. Tuttavia, il fatto che venga presentato come un “sequel diretto” lascia pensare a un forte legame con quella storia.

Dal punto di vista della programmazione al cinema, I Simpson 2 ha preso la data originariamente destinata a un film Marvel non ancora annunciato. Si è posizionato tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

L’uscita è prevista a ridosso di altri due titoli di grande richiamo: Man of Tomorrow, sequel di Superman targato Warner Bros./DC, e A Quiet Place – Part III di Paramount, entrambi attesi per il 9 luglio 2027. Stando a Deadline il nuovo film de I Simpson uscirà più precisamente il 23 luglio 2027.

Il ritorno dei Simpson al cinema promette dunque di essere uno degli eventi più attesi di quell’estate cinematografica, riportando la famiglia di Springfield al centro della scena mondiale.