Tutto su I Cesaroni 7: trama del revival, cast confermato e nuove entrate, data di uscita e possibilità di vedere la serie in streaming.

Trama de I Cesaroni 7

Dopo un salto temporale di circa dieci anni, torna la saga della famiglia Cesaroni su Canale 5. La storia riprende dopo tanto tempo, ma Giulio continua a vivere per la sua famiglia, per cui, però, molte cose sono cambiate.

Marco, ad esempio, convive con Virginia e il piccolo Adriano, mentre da New York è pronta a rientrare Marta, figlia di Marco ed Eva. Anche la celebre bottiglieria ha subito una sorta di trasformazione.

A non cambiare è il fatto che sarà ancora una volta il fulcro di vicende familiari e nuovi drammi, tra difficoltà economiche, causate dallo zio Augusto, e dinamiche sentimentali in continua evoluzione.

Il revival de I Cesaroni promette un ritorno ricco di sorprese e nostalgia. Con una trama moderna, questa settima stagione può riconquistare i fan di vecchia e nuova generazione.

Cast: chi torna, chi non c’è e chi si aggiunge

Tanti volti noti tornano a farci compagnia nel cast de I Cesaroni 7: Claudio Amendola, protagonista e alla guida anche come regista, Niccolò Centioni (Rudi), Federico Russo (Mimmo), Matteo Branciamore (Marco), Max Tortora (Ezio), Elda Alvigini (Stefania) e Ludovico Fremont (Walter).

Manca Elena Sofia Ricci (Lucia), che non sarà presente in forma tradizionale, e Alessandra Mastronardi (Eva), assente dalla produzione. Tra le new entry, poi, figurano Valentina Bivona (Marta adulta), Marta Filippi (Virginia), Ricky Memphis, Melissa Monti, Lucia Ocone, oltre a cameo di personaggi celebri, come ad esempio, Paolo Bonolis.

Riprese e location

Le riprese sono iniziate tra febbraio e marzo 2025 nella storica Garbatella a Roma. I set comprendono la bottiglieria e le vie del quartiere simbolo, confermando continuità con l’anima originale della serie.

Episodi e messa in onda

Per I Cesaroni 7 sono previsti 12 episodi, raggruppate a coppie in 6 puntate totali, girati con la regia di Claudio Amendola e prodotti da Publispei e RTI. La messa in onda del revival è attesa tra fine 2025 e inizio 2026 su Canale 5.

Dove vedere in streaming I Cesaroni 7

Dopo la messa in onda su Canale 5, I Cesaroni 7 approderà sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, compatibilmente con i diritti di visione. Le precedenti stagioni erano disponibili su Prime Video (dal 2022 al 2023) e successivamente su Netflix, dove si può trovare ancora la fiction al completo. Lo streaming del revival potrebbe seguire lo stesso percorso.