Hunter Schafer arrestata durante una protesta pro-Palestina

Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 28 Febbraio 2024

Hunter Schafer

L’attrice di Euphoria Hunter Schafer è stata arrestata a New York mentre protestava chiedendo un cessate il fuoco in Palestina

Hunter Schafer è stata arrestata a New York

Nelle ultime ore Hunter Schafer, famosa per il suo ruolo nella serie di HBO Euphoria, è stata tra gli oltre trenta attivisti arrestati durante una manifestazione pro-Palestina a New York.

L’obiettivo dell’iniziativa era quello di attirare l’attenzione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden prima della sua apparizione al Late Night with Seth Meyers.

La protesta ha sottolineato l’urgenza di un cessate il fuoco nel conflitto Israele-Palestina, segnando un’escalation nel coinvolgimento di celebrità nell’attivismo politico.

La partecipazione alla protesta da parte della star, nota anche per il suo lavoro di modella e per la sua opposizione alla legislazione anti-LGBT, rappresenta un momento cruciale per il coinvolgimento di Hollywood nelle discussioni geopolitiche.

La giovane attrice e modella è stata multata per violazione di proprietà privata, dopo aver partecipato alla protesta. Questo è quanto hanno riferito le fonti con cui è entrato in contatto il New York Post.

Schafer, che interpreta Jules in Euphoria, è stata fotografata con indosso una maglietta con scritto “Cessate il fuoco ora”, mentre veniva scortata da un agente della polizia di New York con le mani dietro la schiena.

L’attrice si era unita ad altri manifestanti mentre sedevano nella hall del 30 Rock. I presenti tenevano striscioni con scritto “Ebrei a Biden: Fermate l’armamento del genocidio” e “Cessate il fuoco“, secondo i video pubblicati sui social media.

I bombardamenti e gli attacchi via terra organizzati da Israele contro Hamas hanno ucciso approssimativamente 300.000 Palestinesi, secondo il ministero della salute di Hamas.

Questo feroce attacco è partito dopo che i terroristi di Hamas hanno ucciso più di mille persone e fatto oltre 200 ostaggi lo scorso ottobre.