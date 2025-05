Elle Fanning sarà Effie in Hunger Games L’alba sulla mietitura

Dopo mesi in cui i fan di Hunger Games hanno sognato e manifestato la presenza di Elle Fanning nel cast del prequel L’alba sulla mietitura, la conferma è finalmente arrivata. L’attrice sarà ufficialmente Effie Trinket, che già conosciamo e amiamo dai film originali della saga.

L’annuncio si va ad aggiungere a una serie di nomi che vanno a comporre il cast de L’alba sulla mietitura. Joseph Zada ​​sarà Haymitch, mentre Whitney Peak vestirà i panni della sua fidanzata, Lenore Dove Baird. Altri attori del cast includono Mckenna Grace nei panni di Maysilee Donner, Jesse Plemons in quelli di Plutarch Heavensbee. Vedremo poi Kelvin Harrison Jr. come Beetee, Maya Hawke come Wiress e Lili Taylor in quelli di Mags. Nel cast figurano poi Ben Wang in quelli di Wyatt Callow e Ralph Fiennes in quelli del Presidente Snow.

Oltre a Elle Fanning come Effie Trinket, oggi sono state annunciate anche Molly McCann come Louella, e Iona Bell come la sua sosia di Capitol, Lou Lou.

Il ruolo di Elle Fanning è stato interpretato da Elizabeth Banks nei precedenti episodi. Effie nella saga originale è colei che accompagna i tributi del Distretto 12, e funge da consigliera per Katniss Everdeen e Peeta Mellark.

L’alba sulla mietitura è ambientato 24 anni prima degli eventi di Hunger Games, a partire dalla mattina della mietitura dei 50esimi Hunger Games, noti anche come la Seconda Edizione della Memoria. La storia è incentrata sul sedicenne Haymitch, un ragazzo del Distretto 12, scelto per questa edizione dei giochi, che presenterà un colpo di scena mortale: il doppio dei tributi, con 48 bambini mandati nell’arena a combattere per la propria vita.

Il film arriverà al cinema il 20 novembre 2026.