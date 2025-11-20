Oggi è stato ufficialmente svelato il primo trailer di Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura. Il nuovo spin-off della saga racconterà le vicende di Haymitch e vedrà la luce nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2026.

Il trailer di Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura

Manca esattamente un anno all’arrivo di Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura, il nuovo spin-off del celebre franchise. Ambientato anni prima della nascita di Katniss Everdeen, il prossimo lungometraggio tratto dai romanzi di Suzanne Collins, ci racconterà la storia di un giovanissimo Haymitch, proposto come uno dei quattro tributi del Distretto 12 in occasione della Seconda Edizione della Memoria. A distanza di tre anni da La ballata del serpente e dell’usignolo, il nuovo progetto arriverà nelle sale italiane il 19 novembre 2026 e di certo non deluderà le aspettative.

A far parte del film ci sarà un cast stellare. Joseph Zara vestirà i panni del protagonista e affiancherà nomi del calibro di Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning (nel ruolo di Effie Trinket), Ralph Fiennes (che vestirà i panni del Presidente Snow), Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons (che sarà Plutarch Heavensbee), Billy Porter e Lili Taylor.

Proprio oggi intanto è arrivata una grande sorpresa per tutti i fan della saga. In rete è stato diffuso infatti il trailer di Hunger Games: L’Alba sulla Mietitura, che ci mostra le prime immagini del nuovo film. Nella clip, oltre a vedere Haymitch, ci viene fornito anche un primo sguardo alla nuova arena, che come annunciato ospiterà i 50esimi giochi.

Francis Lawrence, che ha già diretto tutti i capitoli precedenti, anche stavolta torna dietro la macchina da presa. A curare la sceneggiatura è invece Billy Ray. Parte dunque il conto alla rovescia per questo nuovo spin-off già attesissimo da tutti i fan.