Hotel Costiera è la nuova serie TV di Prime Video: ecco tutto quello che c’è da sapere su trama, cast, data di uscita e dove vedere in streaming lo show ambientato tra misteri e segreti di un hotel sul mare.

Trama della serie TV Hotel Costiera

Prime Video punta ancora sull’Italia con un nuovo progetto ambizioso: Hotel Costiera, una serie TV che promette di unire mistero, dramma e intrighi familiari in un’ambientazione affascinante. Il titolo richiama subito le atmosfere tipiche della costa italiana, ma dietro la bellezza del mare si nascondono segreti pronti a emergere.

Hotel Costiera segue la storia di Daniel De Luca, ex marine americano di origini italiane che torna in Italia, la terra della sua infanzia. Daniel lavora come risolutore in uno degli hotel più lussuosi del mondo, situato sulla spettacolare costa di Positano.

Mentre si occupa dei problemi dei ricchi ospiti, è anche alla ricerca di Alice, una delle figlie del proprietario dell’hotel scomparsa un mese prima. Daniel dovrà fare di tutto per riportarla a casa, ma affrontare chi l’ha rapita si rivelerà una sfida più difficile di qualsiasi altra abbia mai incontrato.

La serie unisce trame avvincenti ad azione frenetica e momenti di comicità, il tutto sullo sfondo mozzafiato della Costiera Amalfitana.

Quando esce la serie TV Hotel Costiera

La nuova serie Hotel Costiera ha una data di uscita ufficiale: tutti e sei gli episodi saranno disponibili in contemporanea da mercoledì 24 settembre 2025. Si tratta di una distribuzione globale che coinvolgerà diversi Paesi, tra cui l’Italia.

La scelta di rilasciare l’intera stagione in un’unica giornata permette agli spettatori di dedicarsi al binge-watching, immergendosi senza interruzioni nella trama ricca di colpi di scena. Un approccio che Prime Video adotta spesso per le sue serie originali.

Cast di Hotel Costiera

A guidare il cast della serie TV Hotel Costiera è Jesse Williams (Grey’s Anatomy) nel ruolo da protagonista Daniel De Luca. Il titolo vanta poi un ensamble internazionale che include Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon, Jordan Alexandra, Antonio Gerardi, Sam Haygarth, Tommaso Ragno, Amanda Campana, Alejandra Onieva e Jean-Hugues Anglade.

La serie è diretta da Adam Bernstein (Fargo) e da Giacomo Martelli. Basata su un’idea di Luca Bernabei, è stata scritta da Elena Bucaccio, Matthew Parkhill e Francesco Arlanch. Hotel Costiera è co-prodotta da Amazon MGM Studios e da Luca Bernabei per Lux Vide, società del gruppo Fremantle.

Hotel Costiera in streaming

Per vedere Hotel Costiera in streaming sarà necessario avere un abbonamento attivo a Prime Video, disponibile tramite iscrizione mensile o annuale ad Amazon Prime. La serie sarà disponibile fin dal giorno del rilascio con tutti gli episodi, in versione doppiata in italiano e con sottotitoli in varie lingue, rendendola accessibile anche al pubblico internazionale.