Holly e Benji arrivano in streaming gratis: dove vedere online l’anime cult

Ci siamo, una delle serie animate più iconiche per intere generazioni di appassionati sbarca finalmente in streaming gratuito in Italia. Che campioni Holly e Benji!!!, storico anime giapponese ispirato al manga di Yōichi Takahashi, sarà disponibile integralmente su Mediaset Infinity a partire dal 15 luglio.

Un regalo per i nostalgici degli anni ’80 e ’90, ma anche un’opportunità per le nuove generazioni di scoprire un vero e proprio fenomeno culturale legato al calcio e all’amicizia.

Per la prima volta in assoluto, l’intera serie composta da 128 episodi potrà essere vista gratuitamente in streaming in Italia. Tutti gli episodi saranno disponibili nella sezione Animazione Made in Japan di Mediaset Infinity, spazio già noto agli amanti dell’animazione nipponica per la sua ricca selezione di classici.

Originariamente trasmessa in Italia nel 1986, la serie ha fatto sognare migliaia di bambini con le acrobazie impossibili, i campi da calcio infiniti e le sfide epiche tra amici e rivali.

Che campioni Holly e Benji!!! segue le avventure di Oliver Hutton (Holly), giovane talento del calcio con un sogno ben preciso: diventare campione del mondo. Al suo fianco, e a volte contro, troviamo Benjamin Price (Benji), portiere prodigio con riflessi fulminei e grinta da vendere.

Dal 15 luglio, basterà accedere alla piattaforma e scegliere la sezione dedicata per rituffarsi nel mondo di Holly, Benji e compagni.