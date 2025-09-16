L’attore di High School Musical che voleva entrare in Glee

C’è un attore di High School Musical che ha tentato in tutti i modi di entrare in Glee. Se c’è una produzione che ha rivoluzionato il linguaggio televisivo e quello dei teen drama è sicuramente la serie Fox. Per sei stagioni e 121 episodi i fan dello show hanno seguito con passione le avventure dei ragazzi della William McKinley High School, alle prese con la loro passione per la musica che li ha aiutati a combattere i loro demoni quotidiani.

Una serie che ha reso l’unicità di ognuno dei suo personaggi cool e qualcosa di cui vantarsi e non vergognarsi. Proprio per questa ragione per diversi anni Glee era diventato il posto in cui essere a tutti i costi anche per diversi interpreti. Di recente, ospite del podcast And That’s What You REALLY Missed presentato e creato dagli ex protagonisti Jenna Ushkowitz e Kevin McHale, Lucas Grabeel ha raccontato di aver tentato di far parte del cast.

L’attore è ricordato principalmente dai fan per aver interpretato il ruolo di Ryan Evans nella trilogia dei film Disney High School Musical. “Ho fatto il provino per Glee tante volte. Ogni volta che Robert (Del Valle, uno dei produttori ndr) mi incontrava mi diceva ‘Ok, ti amo. Ti voglio veramente ma devo soltanto convincere Ryan (Murphy, ndr) che noi possiamo fare qualcosa di completamente diverso“, ha raccontato.

La parte per cui si è presentato era quella di Blaine Anderson, che è stata poi interpretata da Darren Criss. Il ruolo a cui sono stato più vicino è il ruolo poi avuto da Darren Criss. “Quando l’ho incontrato anni dopo gli ho detto ‘Amico, sono cresciuto guardandoti. Quando ho visto che hai preso la parte che stavo cercando di avere ho pensato che non avrei mai potuto farlo. Sono un tuo fan’“, ha concluso Grabeel.