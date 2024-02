Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 7 Febbraio 2024

Henry Cavill

Henry Cavill non apprezza particolarmente le scene di sesso

L’ex interprete di Superman Henry Cavill ha rivelato recentemente di non essere un grande fan delle scene di sesso in film e serie TV.

L’attore britannico, protagonista di Argylle, ha dichiarato che le scene d’amore esplicite possono talvolta risultare gratuite ai suoi occhi.

Ospite dell’episodio del podcast Happy Sad Confused uscito lunedì, Cavill ha spiegato il proprio punto di vista, secondo cui le sequenze intime sono a volte utilizzate eccessivamente.

Come riporta anche Variety, l’argomento è emerso nel corso di un’intervista congiunta con Matthew Vaughn, regista di Argylle.

È stato proprio quest’ultimo a sollevarlo, dicendo al conduttore Josh Horowitz di non riuscire a comprendere quelle scene. A quel punto, Henry Cavill ha aggiunto:

Anche io non le capisco. Non sono un fan. […] Credo che ci siano circostanze in cui una scena di sesso in realtà è vantaggiosa per un film piuttosto che solo per il pubblico.

Tuttavia, l’attore è fermamente convinto che a volte si abusi di questi momenti, finendo per non apportare alcun valore aggiunto all’opera. Cavill ha suggerito che a volte fare meno è meglio.

Le scene di sesso possono essere fantastiche in un film, possono davvero aiutare nella narrazione, ma nella maggior parte dei casi l’immaginazione umana le supererà. Quindi può essere un po’ una scappatoia se una serie o un film è solo pieno di corpi che si contorcono.

Henry Cavill ha aggiunto inoltre che non gli piace nemmeno girare quelle scene particolarmente. Per sua fortuna, non ha sequenze di sesso in Argylle di Vaughn. Il film d’azione vede l’attore nel ruolo di una spia.

La storia segue una scrittrice di romanzi di spionaggio introversa mentre viene coinvolta in una vera avventura dopo che uno dei suoi libri mette in luce i veri segreti di un’associazione criminale globale.