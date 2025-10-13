Una nuova immagine dal set della serie di Harry Potter ha dato vita a una prima teoria su ciò che accadrà. In questi giorni sono apparse online alcune foto che ritraggono John Lithgow nei panni di Albus Silente.

Sarà proprio l’attore noto per il suo ruolo in Dexter a interpretare il ruolo del preside della Scuola di Magia e di Stregoneria di Hogwarts. I primi scatti rubati dal set però ritraggono il personaggio in una location che non appartiene a nessun momento presente all’interno del primo libro della saga.

Come ormai noto infatti la serie svilupperà una prima stagione incentrata su Harry Potter e la pietra filosofale. Ma da dove arrivano allora le scene che stanno registrando in questi giorni? Ci sarebbe una spiegazione. Poco dopo negli stessi luoghi sarebbero stati avvistati anche quelli che sembrerebbero essere Nicolas Flamel e sua moglie.

All’interno della saga scritta da JK Rowling Flamel viene menzionato soltanto come l’alchemista che ha creato la pietra filosofale. La presenza di questo personaggio, quasi del tutto inesistente nei libri, potrebbe aprire storyline inedite.

Procede a passi spediti la produzione della prima stagione della serie di Harry Potter. Negli scorsi giorni ci sono stati altri avvistamenti dai vari set inglesi, come quello che immortalava i nuovi Harry e Hagrid insieme a Diagon Alley. Il casting dei personaggi del nuovo corso è stato già portato a termine. L’unico personaggio che, al momento, non ha ancora un volto è Voldemort.

Secondo alcuni recenti rumor, il Signore Oscuro potrebbe essere una donna. Al momento si tratta di voci che, come tali, non hanno alcuna ufficialità.