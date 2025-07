La serie di Harry Potter ha il suo Voldemort! Il villain sarebbe stato scelto (ma forse dovremo aspettare per scoprire chi è)

La serie di Harry Potter ha il suo Voldemort

Sarebbe stato scelto l’attore che interpreterà Voldemort nella nuova serie tv di Harry Potter. Con una prima foto di Dominic McLaughlin nei panni del “maghetto” più famoso del cinema è stata annunciata ufficialmente la produzione dello show HBO.

Nelle scorse ore sono stati rivelati anche i volti degli attori che interpreteranno i nuovi Neville Paciock e Dudley Dursley. La produzione è pertanto entrata nel vivo e sono emersi anche i primi dettagli su quanto dureranno le prime stagioni. Secondo quanto riportato da Redanian Intelligence la prima stagione debutterà nel 2027 e sarà composta da 6 episodi.

Le prime due annate, che saranno rispettivamente concentrate sui primi due libri della saga letteraria di JK Rowling, saranno girate una dietro l’altra. L’insider Daniel Richtman ha invece parzialmente negato alcune delle notizie. Secondo quanto da lui rivelato infatti le prime due stagioni della serie tv di Harry Potter saranno composte entrambe da 8 episodi.

È di questa ora la notizia che sarebbe stato scelto l’attore che interpreterà il ruolo di Voldemort in tutta la saga. A differenza di quanto accaduto per i restanti membri del cast però il suo nome sarà tenuto nascosto ancora a lungo. Sembra infatti che la produzione voglia creare un effetto sorpresa e non voglia divulgare chi vestirà i panni del villain principale.

Una scelta in controtendenza rispetto ai vari annunci del cast che sono stati fatti nelle passate settimane. Intanto proseguono i rumor per individuare chi potrebbe interpretare il ruolo di Voldemort. Uno dei più gettonati è ancora quello di Cillian Murphy.

L’attore premio Oscar ha avuto il benestare anche del Voldemort originale, Ralph Fiennes. Al momento però si tratta più di una suggestione che di altro. La stessa Warner Bros ha commentato in passato queste indiscrezioni.

A domanda diretta se Murphy è una possibilità concreta al vaglio della casa di produzione, il presidente Channing Dungey ha replicato: “Non ho commenti, non ho commenti, non ho commenti“.