Spuntano le prime foto dal set della serie di Harry Potter in cui spunta Privet Drive, la strada in cui viveva il protagonista

La serie di Harry Potter ha la sua Privet Drive

Manca davvero poco all’inizio delle riprese della serie tv di Harry Potter e pertanto fervono i lavori preparatori. Lo show della HBO riporterà in vita l’universo magico scritto da JK Rowling e trasformato in una delle saghe più remunerative nella storia del cinema.

Ogni stagione del progetto sarà dedicata a un libro. Si parte pertanto con Harry Potter e la pietra filosofale, il cui debutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2026 o l’inizio del 2027. Il primo ciak è invece previsto, salvo ulteriori ritardi, il prossimo luglio.

Per ora ci sono però notizie molto vaghe in merito al cast. Negli scorsi giorni sono stati rivelati gli attori che andranno a interpretare alcuni dei prof di Hogwarts: dal preside Silente a Piton fino alla McGranitt e a Hagrid. Non si conoscono invece gli attori che vestiranno i panni dei tre protagonisti Harry, Ron e Hermione.

La produzione, a cura della Warner Bros, sta intanto preparando il set in cui tra pochi mesi inizieranno i primi ciak. E nelle scorse ore è apparsa sul web una prima immagine di quella che sarà la nuova Privet Drive. Si tratta della strada in cui è situata la casa dei Dursley, gli zii di Harry, presso cui risiede il giovane maghetto in seguito alla morte dei suoi genitori.

Anche nella serie tv di Harry Potter diventerà un punto importante perché sarà il luogo in cui verrà recapitata la lettera di Hogwarts al protagonista. In questa immagina possiamo scoprire lo scheletro della nuova Privet Drive.

FIRST LOOK! Harry Potter Privet Drive for HBO. pic.twitter.com/JHFDnpXG0F — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) May 17, 2025

Leggi anche: Matthew Daddario e Holland Roden protagonisti di una rom com natalizia

A quanto risulta verrà creata una vera e propria mini-città presso gli studi Warner Bros di Leavesden a Watford, in Inghilterra. Sembra che solo per il set sia stato stanziato più di un miliardo di sterline.