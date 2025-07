Harry Potter: una scuola speciale negli studi per i giovani attori della serie

Gli studi Warner Bros. Leavesden, già celebri per essere stati la casa cinematografica della saga originale, ospiteranno la produzione della nuova serie TV di Harry Potter, targata HBO, e per l’occasione sarà costruita una scuola temporanea destinata ai giovanissimi attori del cast.

In questo modo, i piccoli protagonisti potranno continuare gli studi durante le lunghe riprese. A riportare la notizia è stata la BBC, dopo che HBO ha ufficialmente annunciato, il 15 luglio 2025, l’inizio della produzione.

Come spiegato, il Three Rivers District Council ha autorizzato la costruzione di una serie di edifici scolastici prefabbricati, che rimarranno operativi per un massimo di dieci anni.

Le strutture potranno ospitare fino a 600 studenti nei momenti di massima attività sul set, come durante le riprese di scene con molte comparse, ma saranno normalmente frequentate da circa 150 alunni.

Gli orari saranno pensati per adattarsi al ritmo delle riprese: dalle 5:30 del mattino alle 20:30, nei giorni feriali, con l’obiettivo di bilanciare al meglio lavoro e formazione scolastica.

In realtà, non si nomina esplicitamente “Harry Potter”, ma i documenti presentati per l’autorizzazione parlano chiaramente di una “nuova serie TV di grande portata”, destinata a essere girata negli studi per otto-dieci anni.

Nel frattempo, la ricerca del cast ha coinvolto oltre 32.000 bambini provenienti da ogni parte del mondo. Tra i protagonisti già annunciati figurano Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermione Granger).

Accanto al trio protagonista, poi, troveremo Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoni (Parvati Patil), Leo Earley (Seamus Finnigan), Rory Wilmot (Neville Paciock) e Amos Kitson (Dudley Dursley).

La serie, molto attesa dai fan, debutterà su HBO e HBO Max nel 2027 e si preannuncia come una delle produzioni televisive più ambiziose del prossimo decennio.