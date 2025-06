Un nuovo leak dalla serie di Harry Potter

I lavori di preparazione della nuova serie di Harry Potter proseguono a passo spedito. Sono stati giorni particolarmente intensi per i fan della saga, i quali hanno avuto la possibilità di conoscere diversi protagonisti della nuova produzione.

Sono stati infatti annunciati gli attori che vestiranno i panni dei personaggi nello show HBO, il quale set dovrebbe aprire il prossimo luglio. Le riprese della prima stagione, che sarà incentrata sul libro Harry Potter e la pietra filosofale, dovrebbero proseguire per i prossimi mesi.

L’uscita del primo ciclo di puntate dell’ambizioso progetto dovrebbe avvenire invece a fine 2026 o inizio 2027. Fervono pertanto i preparativi per preparare il set che ospiteranno i ciak. In queste ore sono emersi sul web alcuni scatti che mostrerebbero in anteprima come sarà la stazione da cui parte il treno per Hogwarts, preso ogni anno dagli studenti per raggiungere la scuola.

Platform 9 3/4 being built at Studio for HBO's Harry Potter. pic.twitter.com/s2VMMF86ib — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) June 10, 2025

Secondo quanto mostrato dalla pagina X UnBoxPHD sarebbe questo il luogo in cui sorgerà l’iconico Binario 9 e 3/4. I fan della saga ricorderanno sicuramente la piattaforma nascosta tra i binari 9 e 10 raggiungibile soltanto attraverso una rincorsa verso un muro di pietra che cela il mondo magico.

Si tratta ovviamente di una foto leakkata e, quindi, non ufficiale. Qualche settimana fa altri scatti apparsi su internet avevano mostrato come dovrebbero essere Hogwarts e Diagon Alley nella serie di Harry Potter. Le possibilità che si tratti di contenuti generati dall’intelligenza artificiale sono concrete, anche se la fonte che le ha condivise è nota per la sua affidabilità.

In questi casi non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte della produzione, affidata nuovamente alla Warner Bros. Cresce pertanto l’attesa per la nuova versione del mondo magico creato da JK Rowling.