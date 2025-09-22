Harry Potter: nella serie HBO Voldemort potrebbe diventare Lady Voldemort

Un recente rumor sta facendo discutere i fan: nella prossima serie TV di Harry Potter prodotta da HBO, il ruolo di Lord Voldemort potrebbe essere affidato a un’attrice, segnando una svolta rispetto ai film cinematografici in cui Ralph Fiennes ha incarnato il mago oscuro.

Secondo quanto riportato da Daniel Richtman, la produzione starebbe conducendo provini sia maschili che femminili per Colui-Che-Non-Deve-Essere-Nominato. Questa scelta suggerisce la possibilità di una reinterpretazione significativa del personaggio, mantenendo il suo carisma oscuro ma con un approccio completamente nuovo. Vedremo quindi una Lady Voldemort affrontare il Prescelto?

Nonostante le voci, attori come Cillian Murphy hanno confermato di non essere coinvolti, sottolineando quanto sia difficile e intimidatorio seguire le orme dell’iconico Fiennes. “È davvero complicato sostituire Ralph Fiennes, un vero gigante della recitazione”, ha dichiarato recentemente Murphy.

La serie, che adatterà La Pietra Filosofale e includerà flashback della notte in cui morirono i genitori di Harry, introdurrà Dominic McLaughlin nei panni di Harry, Arabella Stanton come Hermione e Alastair Stout nel ruolo di Ron. Il cast adulto comprenderà nomi come John Lithgow (Albus Silente), Janet McTeer (Minerva McGranitt) e Nick Frost (Rubeus Hagrid), insieme a nuovi volti che vestiranno i panni di personaggi iconici come Draco Malfoy, Ginny Weasley e Neville Paciock.

La serie sarà prodotta da J.K. Rowling, Neil Blair e David Heyman, con Francesca Gardiner come sceneggiatrice e Mark Mylod come produttore esecutivo e regista di diversi episodi. Il debutto è previsto su HBO nel 2027.

Questa scelta audace di aprire il casting di Voldemort a un’attrice potrebbe trasformare radicalmente la percezione del celebre antagonista, offrendo al pubblico una nuova prospettiva su uno dei cattivi più temuti del Mondo Magico.