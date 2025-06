Gossip dal set di Harry Potter

Il mondo di Harry Potter continua a sorprendere. Per una volta non vogliamo fare riferimento a incantesimi, battaglie o partite di Quidditch. Vogliamo invece raccontarvi qualche dettaglio privato che riguarda alcuni degli attori della saga cinematografica di cui forse non eravate a conoscenza.

Perché sul set dei film ispirati ai romanzi di JK Rowling ci sono stati incontri tra ex fidanzati che farebbero quasi impallidire una puntata di Ex on the beach. Ma andiamo con ordine. Protagonista assoluto di questo “triangolo” è Kenneth Branagh. L’attore e regista ha fatto parte del cast del secondo film della saga, Harry Potter e la camera dei segreti.

Suo il ruolo di Gilderoy Allock, il professore di Difesa contro le arti oscure che si è poi scoperto essere un cialtrone privo di velleità. Branagh, che negli anni abbiamo apprezzato anche nei film sul detective Hercule Poirot come Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo, ha avuto prima del suo arrivo in Harry Potter due storie con due attrici.

Durante le riprese della miniserie Fortunes of War per la BBC si innamorerà della protagonista, Emma Thompson. L’attrice è entrata a far parte del cast della saga ‘potteriana’ a partire dal terzo film nei panni della professoressa Sibilla Cooman.

I due interpreti si sono sposati nel 1989 ma, successivamente, si sono detti addio annunciando la separazione nel 1995. La fine della storia tra Branagh e Thompson sarebbe dovuta anche all’inizio di una relazione del primo con Helena Bonham Carter.

Helena Bonham Carter, Kenneth Branagh ed Emma Thompson in Harry Potter



Anche quest’ultima, a partire dal quinto film Harry Potter e l’Ordine della Fenice, ha fatto parte della saga. Suo il ruolo della perfida Bellatrix Lestrange. La relazione tra Kenneth Branagh e Helena Bonham Carter è durata tra il 1994 e il 1999. E voi? Conoscevate tutti questi dettagli?