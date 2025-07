Miley Cyrus e il ritorno di Hannah Montana: “Sto preparando qualcosa di speciale”

A quasi vent’anni dal debutto di Hannah Montana, Miley Cyrus ha acceso l’entusiasmo dei fan annunciando che sta preparando qualcosa di speciale per celebrare il 20° anniversario della serie. Durante un’intervista a Sirius XM, la cantante e attrice ha parlato del suo legame con il personaggio che l’ha resa famosa e ha anticipato che, sebbene non si tratti di un vero e proprio reboot, un progetto celebrativo è in cantiere.

Lanciata nel 2006 su Disney Channel, Hannah Montana è diventato in breve tempo un fenomeno globale. La serie raccontava la doppia vita di Miley Stewart, una normale adolescente californiana che di notte si trasformava nella popstar più amata d’America. Interpretata da una giovanissima Miley Cyrus, la serie rese la sua protagonista un’icona planetaria, trasformandola nella voce di un’intera generazione.

Ma il successo ha avuto un prezzo. Dopo la fine dello show nel 2011, Cyrus ha intrapreso un percorso artistico controverso, cercando di allontanarsi dall’immagine “perfetta” costruita dalla Disney. Tuttavia, Hannah Montana non l’ha mai davvero abbandonata. Lo scorso anno, durante il D23 Expo, Cyrus è stata la più giovane artista mai introdotta nella Disney Legends Hall, dichiarando con orgoglio che “Hannah ha reso possibile Miley”. Ora, con il 2026 all’orizzonte, la cantante ha confessato:

“Voglio realizzare qualcosa di davvero speciale, perché è stato l’inizio di tutto. Senza Hannah non ci sarebbe stata questa me. È pazzesco pensare che ho iniziato interpretando un personaggio di cui pensavo non mi sarei mai liberata, ma ora è qualcosa che, quando entro in una stanza, viene percepito come una sorta di nostalgia, come qualcosa che appartiene all’infanzia. Ormai sono entrata nella vita di tutti proprio come quel personaggio.”

Cosa ci aspetta? I dettagli sono ancora top secret, ma i fan sperano in un concerto commemorativo, nuove versioni dei brani iconici o magari un documentario celebrativo. Più difficile, invece, che ci sia un reboot o una reunion del cast originale: alcune co-star hanno già preso le distanze da questa possibilità.

Anche solo il pensiero che Miley Cyrus stia per riabbracciare Hannah Montana, seppur simbolicamente, ha riacceso la nostalgia tra milioni di spettatori cresciuti con lei. E per loro, questo potrebbe essere il miglior regalo che la Disney possa fare.