Tutto sulla nuova fiction di Rai 1 Guerrieri – La regola dell’equilibrio con Alessandro Gassmann: trama, cast completo, numero di puntate, data d’uscita e dove vederla in streaming.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio: la nuova fiction Rai 1 con Alessandro Gassmann

Arriva su Rai 1 una nuova fiction: Guerrieri – La regola dell’equilibrio, con Alessandro Gassmann nel ruolo del protagonista. La serie, diretta da Gianluca Tavarelli, è una coproduzione Rai Fiction, Combo International e Bartleby Film e rappresenta l’adattamento televisivo dei celebri romanzi di Gianrico Carofiglio. Attualmente ne sono stati pubblicati 7, ma la prima stagione si concentra su “Ragionevoli dubbi“, “Le perfezioni provvisorie” e “La regola dell’equilibrio“, come riporta l’Ufficio Stampa Rai.

Rai Fiction si è già basata su storie di Carofiglio, realizzando la fiction Il Metodo Fenoglio. Scritta da Doriana Leondeff, Antonio Leotti, Oliviero Del Papa e dallo stesso Gianrico Carofiglio, la serie è composta da sei prime serate e si presenta come un legal thriller dal tono umano e introspettivo, capace di fondere tensione, ironia e riflessione morale.

La trama di Guerrieri – La regola dell’equilibrio

Il protagonista Guido Guerrieri (Alessandro Gassmann) è un avvocato di successo, brillante e carismatico, ma segnato da una profonda fragilità interiore. Appassionato di boxe e ancora legato al ricordo della moglie Sara, da cui si sta separando, Guerrieri affronta i casi della sua vita professionale con acume, empatia e una straordinaria capacità dialettica.

Nella nuova serie lo vedremo alle prese con diversi casi complessi, a partire da un cliente che riemerge dal suo passato, la scomparsa misteriosa di una giovane donna, l’omicidio di una ricercatrice biologa, e, soprattutto, la vicenda del giudice Larocca, un vecchio amico e magistrato stimato, accusato di corruzione.

Guerrieri dovrà trovare un delicato equilibrio tra etica, amicizia e verità, mentre affronta i fantasmi del proprio passato e le contraddizioni della giustizia moderna. Al suo fianco in queste sfide, una squadra fidata e variegata. La serie, attraverso lo sguardo partecipe e ironico del protagonista, racconta gli ingranaggi e le logiche della giustizia attuale con ritmo e tensione da thriller.

Il cast della fiction con Alessandro Gassmann

Il cast della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio è ricco di volti noti della televisione italiana, a partire dal protagonista, Alessandro Gassmann che, come anticipato, veste i panni dell’avvocato Guido Guerrieri. Accanto a lui:

Ivana Lotito

Michele Venitucci

Anita Caprioli

Stefano Dionisi

Lea Gavino

Michele Ragno

Non si sa ancora quali personaggi interpreteranno, ma l’avvocato è affiancato da Consuelo, la sua brillante praticante, Tancredi, fidato ispettore di polizia e alleato di Guerrieri, Annapaola, ex giornalista ora investigatrice privata, e Tony, il nuovo stagista, distratto in maniera patologica, ma imprevedibile e geniale.

Quante puntate ha la fiction Guerrieri

La fiction si compone di sei puntate in sei prime serate, ciascuno dedicato a un caso o a un nodo narrativo che porterà Guerrieri a interrogarsi su verità, giustizia e responsabilità personale. Ogni episodio combina elementi da thriller giudiziario con momenti di introspezione e relazioni umane complesse.

Quando inizia Guerrieri su Rai 1

La data di uscita ufficiale non è stata ancora confermata, ma la fiction debutterà su Rai 1 nella prima parte del 2026, in prima serata. Il promo mandato in onda recita ancora “Prossimamente”. Nel mentre il 20 ottobre si è tenuta l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma, con la proiezione dei primi due episodi. Guerrieri – La regola dell’equilibrio è stata quasi esclusivamente a Bari, tra settembre e dicembre 2024 con riprese anche a Monopoli, Grumo Appula, Giovinazzo e Trani

Dove vedere Guerrieri in streaming

Tutti gli episodi della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio saranno disponibili in streaming su RaiPlay, la piattaforma gratuita di Rai, dove sarà possibile rivedere le puntate dopo la messa in onda su Rai 1. Gli spettatori potranno così seguire le indagini di Guido Guerrieri in qualsiasi momento, anche da smartphone, tablet o smart TV.