Scopriamo quando esce Grey’s Anatomy 22: data di uscita ufficiale della nuova stagione negli Stati Uniti, dove e quando vederla in Italia.

Quando esce Grey’s Anatomy 22: data di uscita negli USA

La data di uscita di Grey’s Anatomy 22 è finalmente ufficiale. I nuovi episodi del celebre medical drama andranno in onda negli Stati Uniti a partire da giovedì 16 ottobre 2025, in prima serata su ABC, come riportato da Deadline. Il network ha scelto di mantenere la consueta collocazione del giovedì sera, nel blocco serale che un tempo era a completo appannaggio di Shonda Rhimes con il celebre TGIT (Thank God It’s Thursday).

Si tratta di un ritorno molto atteso, soprattutto dopo i colpi di scena che hanno segnato la fine della stagione 21. Nonostante l’assenza di Ellen Pompeo nei panni di Meredith Grey come personaggio regolare (ma sarà comunque dei nostri), la serie continua a rinnovarsi e ad attrarre milioni di telespettatori in tutto il mondo. La stagione 22 manterrà la stessa struttura narrativa, con episodi da circa 40 minuti e una messa in onda settimanale, come da tradizione.

Quando arriva in Italia la nuova stagione

La domanda che molti fan italiani si pongono è: quando esce Grey’s Anatomy 22 in Italia? Anche se la data ufficiale per il nostro Paese non è ancora stata annunciata, sappiamo che i nuovi episodi verranno resi disponibili su Disney+. La piattaforma ha distribuito le stagioni più recenti dello show. Seguendo la logica degli anni precedenti, si può ipotizzare un debutto italiano a circa un mese di distanza dalla messa in onda americana, ovvero tra novembre e dicembre 2025.

Perché l’uscita di Grey’s Anatomy 22 è così attesa

Il debutto della ventiduesima stagione rappresenta un traguardo storico per il medical drama creato da Shonda Rhimes. Non solo è la serie ospedaliera più longeva della televisione, ma continua a rinnovarsi attraverso nuovi volti, archi narrativi originali e tematiche sempre attuali.

L’universo di Grey’s Anatomy si prepara ad affrontare nuove sfide, sia dal punto di vista medico che personale. La partenza di personaggi chiave e l’arrivo di nuovi medici promettono di ridefinire gli equilibri al Grey Sloan Memorial Hospital, rendendo l’inizio della nuova stagione ancora più carico di aspettative.

In conclusione, Grey’s Anatomy 22 uscirà ufficialmente il 16 ottobre 2025 su ABC negli Stati Uniti. Per l’Italia, la nuova stagione dovrebbe arrivare su Disney+ tra novembre e dicembre 2025. I fan possono già segnare la data in calendario: il ritorno dell’amato medical drama è dietro l’angolo.