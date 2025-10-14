Problemi di budget per Grey’s Anatomy 22

In Grey’s Anatomy 22 dovremo prepararci a vedere in quantità ridotta alcuni protagonisti del cast. Lo scorso 9 ottobre ha debuttato la ventiduesima edizione del medical drama con un primo episodio ricco di colpi di scena. Se non avete ancora avuto la possibilità di guardare la puntata in questione e non volete spoiler su quanto accaduto, vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Nel corso del debutto il Grey + Sloan Memorial Hospital è stato colpito da una tremenda esplosione che ha portato alla morte di Monica Beltran, interpretata da Natalie Morales. Quanto accaduto durante il primo episodio avrà però delle ripercussioni anche su altri medici dell’ospedale.

Ma la sceneggiatura scritta dagli autori ha dovuto fare i conti con un altro importante limite: quello del budget. A raccontarlo è stata la showrunner Meg Marinis durante un’intervista a Variety. Quest’ultima ha risposto in maniera affermativa alla domanda della giornalista sull’impossibilità di avere tutti i personaggi fissi del cast in ogni episodio a causa dei tagli.

“Sì, è una situazione simile, e questo è sempre difficile. Richiede un grande impegno per risolvere i problemi, ma siamo diventati piuttosto bravi in quello che facciamo, quindi ce la stiamo cavando“, ha spiegato Marinis. Quanto accaduto in Grey’s Anatomy 22 infatti era già avvenuto l’anno scorso con la ventunesima stagione.

Molti attori del cast infatti non sono apparsi in tutti e 18 gli episodi che hanno composto la scorsa annata. Kevin McKidd (Owen Hunt), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Camilla Luddington (Jo Wilson), Jason George (Ben Warren), Kim Raver (Teddy Altman) e Chris Carmack (Link) apparvero infatti solo in 14 puntate.

Una situazione pressoché identica ci sarà anche quest’anno, come anticipato dalla showrunner. Al momento però non sappiamo quali sono i personaggi “tagliati” e che avranno uno screentime inferiore.