Il terzo capitolo della saga tornerà sul grande schermo con Chris Columbus alla regia e Steven Spielberg produttore esecutivo nel 2027!

Il ritorno dei “Gremlins” è ormai ufficiale: Warner Bros. Discovery ha annunciato che il terzo capitolo della saga arriverà nelle sale cinematografiche a novembre 2027. Le adorabili creature pelose, che si moltiplicano quando entrano a contatto con l’acqua, torneranno a far ridere e spaventare il pubblico di tutte le età.

Alla regia ci sarà Chris Columbus, già dietro la macchina da presa di capolavori come Mamma, ho perso l’aereo e Harry Potter, nonché sceneggiatore del primo film, mentre Steven Spielberg tornerà in qualità di produttore esecutivo. La sceneggiatura è affidata a Zach Lipovsky e Adam Stein.

Il titolo? Ancora top secret

Al momento non sono stati rivelati né il titolo né i dettagli della trama, che probabilmente verranno svelati con l’avvicinarsi delle riprese, previste nel corso del 2026.

Il debutto e gli incassi!

Il primo film, diretto da Joe Dante, debuttò al cinema nel 1984 e conquistò il pubblico, incassando oltre 240 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel, Gremlins 2 – La nuova stirpe, arrivò nel 1990, riscuotendo meno successo con circa 50 milioni di dollari di incasso, ma mantenendo intatto il fascino delle piccole creature birichine.

Negli ultimi anni, l’universo dei Gremlins si è ampliato con una serie animata: la prima stagione, Secrets of the Mogwai, e la seconda, The Wild Batch, sono disponibili in streaming su HBO Max, che a partire dal 2026 sarà accessibile anche in Italia.

Tra cinema e animazione, le creature pelose continuano a far parte dell’immaginario collettivo, pronte a conquistare una nuova generazione di spettatori.