Reunion per Blake Lively e Zuzanna Szadkowski: le interpreti di Serena e Dorota in Gossip Girl insieme in un nuovo spot

Gossip Girl, reunion per Serena e Dorota

Una reunion tra due attrici di Gossip Girl è avvenuta di recente. E non si tratta di un incontro a telecamere spente tra due ex protagoniste. Quello a cui abbiamo assistito è un vero e proprio tuffo nel passato che ci ha riportato alla mente due personaggi molto amati dello show.

Sono trascorsi 13 anni dalla fine della serie. Era il 2012 quando, dopo ben sei stagioni e un totale di 121 episodi, terminarono per sempre le avventure dei protagonisti più chiacchierati dell’Upper East Side. Nelle scorse ore due attrici si sono ritrovate davanti a una macchina da presa per un nuovo progetto.

Frenate subito l’entusiasmo: non si tratta di uno spin-off, di una miniserie o di un film legato al mondo delle elite di Manhattan. Si tratta invece di uno spot televisivo di una bevanda alcolica che mixa vodka al tè. Protagoniste della pubblicità sono Blake Lively e Zuzanna Szadkowski, alias Serena Van Der Woodsen e la governante degli Waldorf Dorota.

Come si può guardare nella clip qui in alto, i due personaggi si danno un incontro su una panchina in cui sembrano volersi aggiornare sugli ultimi gossip. In realtà le due ex protagoniste di Gossip Girl si consigliano a vicenda la bevanda e si danno successivamente appuntamento alla settimana successiva.

Un omaggio alla serie che ha permesso a entrambe di farsi conoscere a livello mondiale e di ottenere un successo senza precedenti. Poche settimane fa un altro attore del cast era tornato a vestire nuovamente i panni del suo personaggio in Gossip Girl.

Ci riferiamo a Ed Westwick, che aveva interpretato ancora una volta Chuck Bass nella pubblicità di un profumo.